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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 872 оценки

IO Interactive подтвердила, что 007 First Light на Switch 2 будет работать только при 30 FPS

Gruz_ Gruz_

В ходе выставки Tokyo Game Show студия IO Interactive поделилась подробностями оптимизации шпионского боевика 007 First Light для Nintendo Switch 2. Разработчики подтвердили, что проект будет работать исключительно в режиме 30 кадров в секунду, так как внутренние тесты 60 FPS завершились неудачей. Для обеспечения стабильной производительности авторы задействуют рендеринг мешлетов и скорректируют дальность прорисовки объектов. Справляться с нагрузкой от большого скопления NPC и сложных источников света команде помогает опыт работы с движком серии Hitman.

Кроме того, команда адаптирует интерфейс под портативный режим — отдел контроля качества следит за тем, чтобы все шрифты и элементы меню оставались легко читаемыми на небольшом экране консоли. При этом разработчики сразу подтвердили полное отсутствие поддержки мыши.

Сдвиг сроков релиза продиктован не только полировкой кода, но и маркетинговой стратегией. Изначально запуск планировался на сентябрь, однако осеннее окно оказалось перегружено из-за логистического хаоса в индустрии. Множество игровых студий начали массово переносить свои проекты, стремясь избежать прямого столкновения и жесткой конкуренции с грядущим блокбастером Grand Theft Auto VI.

В итоге официальный релиз 007 First Light на Nintendo Switch 2 теперь запланирован на март 2027 года

Консоли 17
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Комментарии:  8
Ваш комментарий
Вортигонт VS sony

не возбуждает

9
Gameslinger

решили опыт сони лохов и сюда завести

6
Melodic Osrik

а что не смогли сделать 60 фэйковых фпс как в драгонс догма 2?

3