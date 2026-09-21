IO Interactive подтвердила, что 007 First Light на Switch 2 будет работать только при 30 FPS

В ходе выставки Tokyo Game Show студия IO Interactive поделилась подробностями оптимизации шпионского боевика 007 First Light для Nintendo Switch 2. Разработчики подтвердили, что проект будет работать исключительно в режиме 30 кадров в секунду, так как внутренние тесты 60 FPS завершились неудачей. Для обеспечения стабильной производительности авторы задействуют рендеринг мешлетов и скорректируют дальность прорисовки объектов. Справляться с нагрузкой от большого скопления NPC и сложных источников света команде помогает опыт работы с движком серии Hitman.

Кроме того, команда адаптирует интерфейс под портативный режим — отдел контроля качества следит за тем, чтобы все шрифты и элементы меню оставались легко читаемыми на небольшом экране консоли. При этом разработчики сразу подтвердили полное отсутствие поддержки мыши.

Сдвиг сроков релиза продиктован не только полировкой кода, но и маркетинговой стратегией. Изначально запуск планировался на сентябрь, однако осеннее окно оказалось перегружено из-за логистического хаоса в индустрии. Множество игровых студий начали массово переносить свои проекты, стремясь избежать прямого столкновения и жесткой конкуренции с грядущим блокбастером Grand Theft Auto VI.

В итоге официальный релиз 007 First Light на Nintendo Switch 2 теперь запланирован на март 2027 года