IO Interactive подтвердила отсутствие режима "Новая игра+" в 007:First Light

Разработчики 007 First Light в ходе недавнего FAQ-стрима подтвердили, что в игре не будет режима «Новая игра+». Авторы не планируют добавлять его и в будущем, решив сосредоточиться на альтернативе в виде режима TacSim. Он позволит перепроходить миссии с различными модификаторами сложности и уникальными задачами, обеспечивая высокую реиграбельность без повторения сюжета в классическом формате.

Важным техническим уточнением стало отсутствие требования постоянного онлайна. После того как игра будет полностью загружена на устройство, интернет-соединение для прохождения одиночной кампании не потребуется. Также разработчики коснулись темы мультиплеера и демоверсии, отметив, что основной приоритет сейчас отдан качеству стартового контента.

Что касается игровых деталей, обещана «постоянная прогрессия» разблокируемого контента: от новых гаджетов до костюмов. Однако большинство из них доступны только в режиме TacSim, чтобы не нарушать атмосферу сюжетной кампании. Открываются они за выполнение испытаний, которые стимулируют проходить миссии разными способами. При этом в игре нет традиционной прокачки: Бонд не изучает новые навыки, а прогресс строится вокруг гаджетов. Перед началом каждой миссии вам нужно будет выбрать, что взять с собой, а использовать снаряжение можно будет быстро прямо во время боя.

Если же дело дойдет до драки (а это, как ожидается, будет случаться часто), в ход пойдет не только ваше снаряжение. Вам придется комбинировать комбо-систему ближнего боя и различное оружие, найденное на уровнях. Впрочем, всегда можно прибегнуть к блефу и вовсе избежать столкновения.

Шанс испытать все тонкости шпионского ремесла появится у геймеров уже 27 мая, когда игра выйдет на всех заявленных платформах.