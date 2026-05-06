IO Interactive подтвердила отсутствие режима "Новая игра+" в 007:First Light

Разработчики 007 First Light в ходе недавнего FAQ-стрима подтвердили, что в игре не будет режима «Новая игра+». Авторы не планируют добавлять его и в будущем, решив сосредоточиться на альтернативе в виде режима TacSim. Он позволит перепроходить миссии с различными модификаторами сложности и уникальными задачами, обеспечивая высокую реиграбельность без повторения сюжета в классическом формате.
Важным техническим уточнением стало отсутствие требования постоянного онлайна. После того как игра будет полностью загружена на устройство, интернет-соединение для прохождения одиночной кампании не потребуется. Также разработчики коснулись темы мультиплеера и демоверсии, отметив, что основной приоритет сейчас отдан качеству стартового контента.
Что касается игровых деталей, обещана «постоянная прогрессия» разблокируемого контента: от новых гаджетов до костюмов. Однако большинство из них доступны только в режиме TacSim, чтобы не нарушать атмосферу сюжетной кампании. Открываются они за выполнение испытаний, которые стимулируют проходить миссии разными способами. При этом в игре нет традиционной прокачки: Бонд не изучает новые навыки, а прогресс строится вокруг гаджетов. Перед началом каждой миссии вам нужно будет выбрать, что взять с собой, а использовать снаряжение можно будет быстро прямо во время боя.
Если же дело дойдет до драки (а это, как ожидается, будет случаться часто), в ход пойдет не только ваше снаряжение. Вам придется комбинировать комбо-систему ближнего боя и различное оружие, найденное на уровнях. Впрочем, всегда можно прибегнуть к блефу и вовсе избежать столкновения.
Шанс испытать все тонкости шпионского ремесла появится у геймеров уже 27 мая, когда игра выйдет на всех заявленных платформах.
Да какая новая игра плюс, это же чисто одноразовая игрушка если знаешь кто там будет главный злодей, то смысла играть в нее 0 как и перепроходить. Это как в какой-нибудь хеви рейн просить добавить новую игру+ смысла просто 0
Кто это ждет, посмотрел еще немного геймплея, это же рескин актуального хитмана
