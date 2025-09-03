ЧАТ ИГРЫ
007: First Light 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.5 139 оценок

IO Interactive показала 30 минут геймплея 007: First Light - игра выйдет 27 марта 2026 года

AceTheKing AceTheKing

На специальной презентации State of Play студия IO Interactive показала 30 минут геймплея 007: First Light и раскрыла ключевые детали игры.

Игра обладает масштабными катсценами, зрелищными трюками вроде прыжка с самолёта без парашюта и элементами паркура. Стелс-механики выглядят упрощённо, а экшен-сцены сочетают перестрелки и динамичные погони. Проект стремится совместить атмосферу Бонда с современными игровыми механиками.

Релиз 007: First Light состоится 27 марта 2026 года на PC, PS5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S. Стоимость игры составит $70.

29
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
agula98

Выглядит как полный кал, то есть как рескин хитмана. IO interective никогда не умели делать динамичные экшен игры зачем им вообще дали франшизу о Бонде я не понимаю. Uncharted 2 из далёкого 2009 года просто уничтожает вот этот 70 долларовый трешак

18
Merelone

Что ты ноешь под каждым постом? Вполне себе неплохой экшон на вечерок, да есть отголоски HITMAN, но разве это тупой рескин? Точно нет)


O interective никогда не умели делать динамичные экшен игры зачем им вообще дали франшизу о Бонде я не понимаю.

Ты вообще геймплей смотрел или сразу под постом начал ныть? Хватает там динамичности) Я наоборот хвалю игры где есть простор для творчества. Хочешь стелс - пожалуйста, хочешь экшен - без проблем. Здесь он явно на голову выше Хитмана.

1
ДЕНИСКА_омск

агент 007 кадров

8
Сережаа

Это мы ждем

5
Farsh78rus

в зеленом магазине

Alarmsy

Выглядит как то, что нужно обходить стороной за 1000км

5
bysaturn

Как же он "скрытно" залез в окно, перед этим сделав кучу по сути бесполезных действий. Десятки человек конечно же его не увидели и всё было сделано не зря)

Условность на условности.

2
Abramski90

Такое ощущение что просто модельку хитмана заменили и все))

2
Лидер Мур

ну так и есть, но добавили куча всего, во первых более динамические миссии, езда на разных авто, больше взрывов/разрушаемости

1
Abramski90 Лидер Мур

ну сыграть точно надо будет , хитман это тема) но надеюсь играться будет гуд) просто пока вау эффекта прям нету

Summor Ner
2
SpunkyHannibal

С первых минут видно ии тупой как палено. гг прям перед рожей прыгает через забор и тот стоит и 0 реакции...

Он сред бела дня, на глазах минимум 10 нпс прыгает по фасадной стене! и у всех 0 реакции..
Блин, мир, ты куда катишься? Даже раньше в Сплинтерцел нпс реагировали! Куда катится геймдев? Это же дно!

2
Кирилл Ренкевич

Цена в стиме уже есть. 16.500 тенге или же 2.500 р Очень даже неплохо

1
Лидер Мур

обожаю хитмана, и тут естественно видна рука его творцов, обязательно к прохождению фанов)

1
Сережаа

Именно так! Людям которые делали хитмана я доверяю, и надеюсь не зря :)

