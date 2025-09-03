IO Interactive показала 30 минут геймплея 007: First Light - игра выйдет 27 марта 2026 года

На специальной презентации State of Play студия IO Interactive показала 30 минут геймплея 007: First Light и раскрыла ключевые детали игры.

Игра обладает масштабными катсценами, зрелищными трюками вроде прыжка с самолёта без парашюта и элементами паркура. Стелс-механики выглядят упрощённо, а экшен-сцены сочетают перестрелки и динамичные погони. Проект стремится совместить атмосферу Бонда с современными игровыми механиками.

Релиз 007: First Light состоится 27 марта 2026 года на PC, PS5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S. Стоимость игры составит $70.