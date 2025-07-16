IO Interactive покажет полноценный геймплей 007: First Light уже этим летом

Директор по маркетингу IO Interactive, Джонатан Лакайл, поделился некоторыми новыми подробностями и планами на 007: First Light. По словам Лакайла, студия планирует показать полноценный геймплей игры уже этим летом.

Несмотря на то, что в игре будут узнаваемые элементы из серии Hitman, разработчики не планируют заниматься слепым самокопированием и делают ставку на оригинальный подход. 007: First Light будет сочетать вариативность прохождения с линейными сюжетными моментами, чтобы передать дух классического Бонда.

Amazon поставила перед разработчиками важное условие: агент 007 не должен быть просто безжалостным убийцей. Вместо этого игроку предстоит использовать гаджеты, хитрость и смекалку. Для этого IO Interactive создала полностью нового Бонда - молодого, импульсивного и только начинающего карьеру.

Игра ориентируется на современную аудиторию, но при этом опирается на книги Яна Флеминга и предыдущие экранизации. MGM, сохранив за студией творческую свободу, активно участвует в разработке, выступая не просто наблюдателем, а полноценным партнёром.

Релиз игры планируется в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.