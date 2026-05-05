IO Interactive попала в тупик при ранних созданиях гаджетов Джеймса Бонда в 007: First Light

В игре они имеют отдельные механики, позволяющие по разному проходить миссии. Например, с помощью них игроки смогут открывать потайные двери, устраивать диверсии, дымовые завесы или вырубать всю электронику.

Старший дизайнер боевой системы Том Мархэм заявил, что изначально гаджеты и вовсе имели имбовые возможности, сравнимые с магией. Но делиться всеми деталями с фанатами они не хотят, так как на бумаге они действительно выглядели круто.

«Мы говорили, что Бонд не обладает магическими способностями. Так что это зашло по части технологий слишком далеко, до такой степени, что стало невероятным».

По итогу, их дизайн прошел через огромное количество итераций, чтобы сохранить приземленность сеттинга.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series S|X и PC. Это будет первая из нескольких запланированных частей в духе сезонной HITMAN, и прозвище 007, Бонд получит далеко не сразу.