IO Interactive представила официальную вступительную заставку 007 First Light

Несколько дней назад компания IO Interactive представила заглавный трек своего будущего шпионского экшена 007 First Light в исполнении Ланы Дель Рей, а сегодня опубликовала вступительную заставку игры с этой же музыкальной композицией. В видео в классическом стиле бондовских заставок из фильмов мелькают силуэты, динамичные сцены и титры людей, участвовавших в разработке. Ролик уже получил положительные отзывы от фанатов: многие отмечают сильное сходство с заставками эпохи Дэниела Крейга, особенно с "007: Координаты Скайфолл".

007: First Light от студии IO Interactive представляет собой историю происхождения знаменитого шпиона. Игра рассказывает о молодом курсанте MI6, который только начинает свой путь в разведке. Его дебютное задание по поимке предателя быстро превращается в расследование серьезного политического заговора. Именно в этом опасном приключении закаляется характер будущего агента 007 и закладываются основы его легендарного стиля работы. Игра выйдет 27 мая 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.