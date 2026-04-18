007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.2 217 оценок

IO Interactive представила официальную вступительную заставку 007 First Light

2BLaraSex 2BLaraSex

Несколько дней назад компания IO Interactive представила заглавный трек своего будущего шпионского экшена 007 First Light в исполнении Ланы Дель Рей, а сегодня опубликовала вступительную заставку игры с этой же музыкальной композицией. В видео в классическом стиле бондовских заставок из фильмов мелькают силуэты, динамичные сцены и титры людей, участвовавших в разработке. Ролик уже получил положительные отзывы от фанатов: многие отмечают сильное сходство с заставками эпохи Дэниела Крейга, особенно с "007: Координаты Скайфолл".

007: First Light от студии IO Interactive представляет собой историю происхождения знаменитого шпиона. Игра рассказывает о молодом курсанте MI6, который только начинает свой путь в разведке. Его дебютное задание по поимке предателя быстро превращается в расследование серьезного политического заговора. Именно в этом опасном приключении закаляется характер будущего агента 007 и закладываются основы его легендарного стиля работы. Игра выйдет 27 мая 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  3
Jesse Faden

Ланочка - это One Love!!!

Константин335

Ну круто конечно, что еще сказать

Eclair_93

Такое прям ощущение что ~2 минуты прям норм, потом сдулись.

