IO Interactive раскрыла детали дизайна окружения со свободой выбора в предстоящей игре "007: First Light"

Датская студия IO Interactive продолжает делиться подробностями о своей новой игре 007: First Light - оригинальной истории происхождения легендарного агента Джеймса Бонда. В свежем посте в социальной сети X старший дизайнер уровней Томас Пуллуэло рассказал о подходе к созданию игрового окружения, которое с первого взгляда предлагает игроку множество вариантов действий.

Мы проектируем окружение так, чтобы при входе в локацию вы сразу видели доступные опции. Это может быть ограда, или два человека, которые беседуют, с возможностью подслушать разговор. Наша главная цель - представить все максимально понятно, чтобы игрок просто взглянул на окружение и сразу понял, что он может сделать, выбрав то, что ему больше нравится.

Это подчеркивает фирменный стиль IO Interactive, где акцент делается на свободу выбора: тихое прохождение, перестрелки, использование гаджетов. Игра обещает высокую реиграбельность с модификаторами миссий, позволяющими экспериментировать с подходами.

"007: First Light" расскажет о молодом Бонде - импульсивном рекруте MI6, который проходит обучение и получает свое первое полевое задание. Релиз запланирован на 27 мая 2026 года для платформ PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC.