IO Interactive раскрыла новые детали геймплея 007 First Light: окружение как оружие и механика блефа

Студия IO Interactive продолжает активно знакомить фанатов с предстоящей игрой 007 First Light - новой главой в истории Джеймса Бонда. На этот раз разработчики опубликовали свежий разбор боевой системы, где особое внимание уделили использованию окружения в качестве инструмента для получения преимущества над противниками, а также о механике блефа.
В опубликованном геймплейном видео директор Андреас Крог подробно объясняет, как молодой и пока еще неопытный Бонд может превращать предметы интерьера, архитектуру и различные объекты в смертельное или отвлекающее оружие. Кроме того, конфликты можно сглаживать и с помощью введения противников в заблуждение.
Мы всегда создавали игры, в которых бой не был основным подходом, поэтому и в нашей новой игре скрытность и бой равнозначны. Наши новые механики отлично работают на эту идею - они очень геймплейно-ориентированы и в первую очередь затрагивают стелс. Теперь вы можете сглаживать конфликты гораздо проще, чем раньше. Мы добились этого, добавив элементы социального взаимодействия - например, блеф. Он позволит взять ситуацию под контроль, даже если вас засекли там, где вас быть не должно.
В видео разработчики демонстрируют, как Бонд убеждает охранников, что он один из них и будет "следить за новыми подозрительными лицами."
007 First Light рассказывает оригинальную историю становления Джеймса Бонда - дерзкого, находчивого, порой безрассудного новобранца программы 00 агентов MI6. First Light выйдет 27 мая 2026 года на платформах PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC.
В этом году много хороших игр выйдут 👍
каких это интересно? прагма? резик? фантом блейд? гта если и выйдет,то для соснибоев.или же ты ждешь этого "современного" бонда?
Согласен, 2026 год богат на хорошие игры
не хочешь не играй тебя ж ни кто не заставляет))
Ну у главного героя и физиономия...
От его рожи эффект зловещей долины
В глазах этого персонажа так и виднеется интеллект))
Илюха?) // Руфат Мустафаев
Интересно
Игры про Бонда давно не выходили уже, посмотрим, что они там замутили в игре!!!
Я думаю главное насколько игра по механикам уйдет от Hitman. Что-то мне кажется не далеко. Судя по тому что показывают.
