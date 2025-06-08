IO Interactive раскрыла подробности 007: First Light: Бонд без лицензии на убийство, никаких кроссоверов с фильмами

Студия IO Interactive поделилась новыми подробностями об игре 007: First Light, которая была анонсирована в рамках мероприятия State of Play.
- Это проект о молодом Джеймсе Бонде, в котором расскажут о его становлении — до того, как он стал легендарным агентом 007;
- Действие игры разворачивается в наши дни. Главному герою — около 26 лет;
- Сюжет игры не связан с киновселенной бондианы: разработчики подчёркивают, что игра — это отдельная история, не зависящая от фильмов, и кроссоверов с ними не планируется;
- По сюжету у молодого Бонда ещё нет лицензии на убийство. Однако именно эта тема станет одной из центральных — игрокам предстоит исследовать, что стоит за получением такого статуса. Вокруг этого будет выстроена особая игровая механика;
- Выбор молодого Бонда обусловлен возрастной аудиторией: по словам разработчиков, геймеры моложе зрителей кинофраншизы. При этом образ агента вдохновлён оригинальными романами Яна Флеминга — например, в игре у него будет фирменный шрам, описанный в книгах;
- С точки зрения характера — игровой Бонд заметно отличается от своих кинематографических аналогов. Он более импульсивный, дерзкий и пока ещё только учится использовать свои таланты и харизму;
- Геймплейно 007: First Light не будет простым клоном Hitman, хотя элементы стелса и планирования останутся. Но вместе с тем, проект не стремится быть и типичным боевиком в духе Uncharted;
- Разработчики обещают предоставить игрокам множество инструментов, чтобы они действительно почувствовали себя таким же умным и находчивым, как сам Джеймс Бонд.
Релиз игры состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Получается игра про бонда, который не бонд, а молодой парень без навыков, харизмы и стиля
Зато шрам есть
Фильм про становления Бонда мы вряд ли увидим, так почему бы не показать это в игре?
uncharted+hitman
Отдать должное, про шрам впервые не забыли. Книжный Бонд - "худощавое телосложение; тонкий вертикальный шрам длиной 3 дюйма (76 мм) на правой щеке; серо-голубые глаза; «жесткий» рот; короткие черные волосы, "
А вообще не пойму кого он мне напоминает, Тома Круза или любителя вырыть одну-другую яму под сортир , бравого и весёлого Индржиха))
Не однозначная игра у них получается. Посмотрим геймплей и потом можно будет судить о ней.