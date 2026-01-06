IO Interactive раскрыла системные требования 007 First Light

IO Interactive с гордостью объявили о сотрудничестве с NVIDIA GeForce, чтобы предоставить улучшенный опыт для игроков на PC в предстоящей игре 007 First Light, выход которой состоится 27 мая 2026 года. По сообщениям разработчиков, 007 First Light будет использовать передовые технологии NVIDIA GeForce RTX, чтобы предложить кинематографичную графику и революционную производительность. Благодаря тесному сотрудничеству с NVIDIA, игра будет поддерживать DLSS 4 с Multi Frame Generation, что обеспечит беспрецедентный уровень погружения и плавности.
Студия также раскрыла системные требования, оптимизированные под значительно обновленный движок Glacier. Улучшения движка направлены на создание кинематографичного тона, динамичных действий и захватывающих локаций.
МИНИМАЛЬНЫЕ (1080p / 30 FPS):
- Процессор: Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / эквивалент Intel
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеопамять: 8 ГБ
- Место на диске: 80 ГБ
- ОС: Windows 10/11 (64-разрядная)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ (1080p / 60 FPS):
- Процессор: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / эквивалент Intel
- Оперативная память: 32 ГБ
- Видеопамять: 12 ГБ
- Место на диске: 80 ГБ
- ОС: Windows 10/11 (64-разрядная)
збс
даже на ведрах пойдет
выше 1080р видимо не рекомендуют играть
Игровая индустрия умерла давно
какие-то сегменты ещё барахтаются
а в ААА гейминг верят только одарённые.
ох уж эти потуги в то, что инди чем то лучше, когда там также 99,9% такого же однотипного калища
Просто интересно, на какой игре или года,
У тебя умерла она?
У меня пока не знаю, ну с игровой индустрией, проблемы точно есть.
12 VRAM и 32 ОЗУ для 1080p? После рождества не отошли ещё?
а что не так? уже давно есть игры, которые 12гб видео жрут
С графикой 2000 года
Вот я жопа, когда комп обновлял взял только 16гб. Не горело 32.
Все хватает по требованием.
Знал бы, что будет прямо на столько бум на неё, взял бы сразу 32.
Как говорится.
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи
Как правило при обновлении пк закладывается запас на будущее иначе будет не рациональная трата средств и если ты играешь то понимаешь, что со временем и достаточно быстро растут требования, я к тому, что тебе не надо было знать, а просто подумать и прикинуть ну подкопить еще маленько если вдруг, с 32 гб и надо было начинать уже давно, ну теперь имеем, что имеем и придеться пережидать, сам почти два года собирался до 48гб поднять, теперь облез😁😁
Та я хотел, ну просто чу чуть по позже. Я в игры играю, ну просто не так, что бы покупать на долго вперёд.
Ну что сказать, тупица я.
Не тупица, а просто ..опа реалий в мире)
Системки от балды походу писали, 3060ти и 12врам??? 1660 и 8 врам??? Что?
И указана 3060 Ti :))
6700 xt 12 gb.
Там указана нвидиа на 8
NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / эквивалент Intel
Rtx 3060 Ti есть и на 12гб видеопамяти. Что не так?
То есть только 1080р, а выше даже написать побоялись.
Странно, что в фулл хд нужен 32 гига. А для 4К не бось 64 гига?)
По классике ближе к релизу покажут расширенные требования, где уже будет 5080
В минимальных на 2к😁
С DLSS и генерацией кадров
+