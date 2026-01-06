IO Interactive раскрыла системные требования 007 First Light

IO Interactive с гордостью объявили о сотрудничестве с NVIDIA GeForce, чтобы предоставить улучшенный опыт для игроков на PC в предстоящей игре 007 First Light, выход которой состоится 27 мая 2026 года. По сообщениям разработчиков, 007 First Light будет использовать передовые технологии NVIDIA GeForce RTX, чтобы предложить кинематографичную графику и революционную производительность. Благодаря тесному сотрудничеству с NVIDIA, игра будет поддерживать DLSS 4 с Multi Frame Generation, что обеспечит беспрецедентный уровень погружения и плавности.

Студия также раскрыла системные требования, оптимизированные под значительно обновленный движок Glacier. Улучшения движка направлены на создание кинематографичного тона, динамичных действий и захватывающих локаций.

МИНИМАЛЬНЫЕ (1080p / 30 FPS):

Процессор: Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500

Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500 Видеокарта: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / эквивалент Intel

NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / эквивалент Intel Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеопамять: 8 ГБ

8 ГБ Место на диске: 80 ГБ

80 ГБ ОС: Windows 10/11 (64-разрядная)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ (1080p / 60 FPS):