IO Interactive считает, что уже нашла ключевой элемент для великого приключения Джеймса Бонда в 007: First Light, и он выходит далеко за рамки гаджетов, взрывов и экзотических локаций. В студии считают, что все начинается и заканчивается персонажами.

В интервью GameSpot директор по кинематографии и сюжету Мартин Эмборг объяснил, что цель состоит в том, чтобы представить более молодого Бонда, еще в начале своей карьеры, с историей, в основном определяемой тем, кто он есть и кто пересекается на его пути. Безусловно, в игре нет недостатка в экшне, но он всегда служит построению сюжета. Одним из ярких моментов, анонсированных на The Game Awards, стал антагонист по имени Баума, в исполнении Ленни Кравица. По словам Эмборга, образ этого персонажа существовал и до прихода музыкант в проект, но теперь он стал более многогранным.

«Мы знали, что Баума должен быть выделяющимся персонажем. Когда Ленни присоединился к нам, он произвел огромное впечатление. Внешний вид, характер, история — все это мы создали вместе».

Баума правит Алефом, вымышленным королевством в Мавритании, считающимся одним из самых опасных в игровом мире. Эмборг описывает эту локацию как место, которое издалека кажется увлекательным, но очень быстро становится ясно, что Бонду здесь не место. Не случайно это одна из любимых локаций разработчика в 007: First Light. О причинах, которые привели Бонда в Алеф, Эмборг предпочел не вдаваться в подробности и подчеркнул, что хочет, чтобы игроки познакомились с этой локацией, имея минимальный объем информации.

Эта осторожность в раскрытии информации также определяет маркетинговую стратегию игры. Эмборг признает необходимость показaть сильные стороны игры, такие как участие Ленни Кравица, но подчеркивает, что избыток контекста может ослабить воздействие сюжета. На его взгляд, идеальный вариант — открыть секреты игры в процессе прохождения. И в центре всего этого находится сам Бонд. Эмборг утверждает, что, помимо классической команды поддержки и приключений по всему миру, в игре делается ставка на историю, движимую агентом и другими яркими персонажами.

Среди второстепенных персонажей есть доктор Селина Тан, которую играет Джемма Чан. По словам Эмборг, актриса кардинально изменила характер персонажа уже на первом прослушивании.

«У меня было достаточно четкое представление о том, какой она должна быть. Но после проб Джеммы я отказался от всех своих представлений. Она привнесла в роль очарование и эксцентричность, о которых я и не думал».

По мнению нарративного директора, именно такие неожиданные моменты и делают работу с опытными актерами столь ценной и помогают сделать повествование еще более интересным.

007: First Light выйдет 27 марта 2026 года на ПК и консолях,а до тех пор IO Interactive продолжает действовать осторожно, мало раскрывая информации и делая большие ставки на сильных персонажей. В конце концов, даже для идеального мартини нужен кто-то интересный, кто будет держать бокал.