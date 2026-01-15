ЧАТ ИГРЫ
007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.2 194 оценки

IO Interactive скорректировала системные требования к игре 007: First Light - понадобится меньше ОЗУ и видеопамяти

AceTheKing AceTheKing

Студия IO Interactive сообщила о том, что пересмотрела первоначально опубликованные системные требования для 007: First Light. После дополнительного тестирования данные были пересмотрены и обновлены.

Основные изменения коснулись объема ОЗУ и видеопамяти. В рекомендованных требованиях теперь указано 16 ГБ ОЗУ вместо ранее заявленных 32 ГБ. Объем видеопамяти был снижен с 8 ГБ до 6 ГБ для минимальных настроек и с 12 ГБ до 8 ГБ для рекомендованных.

Также в минимальных требованиях было исправлено название процессора на i5-9500. Обновленные рекомендованные требования рассчитаны на разрешение 1080p и 60 кадров в секунду. Студия отметила, что при использовании технологии DLSS в режиме "Качество" для вывода изображения в 1440p исходное разрешение будет ниже 1080p. Информация о требованиях для других разрешений будет опубликована ближе к релизу игры.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Kenn1y

Рекомендованные требования для 1080р, думал стандарт давно 1440р, а в скором и 2160р уже станет окончательно.

8
Tommy451

игра не запустится на 1440р и выше, 1080р рекомендованные разрабами и точка

4
Беккер5443 Tommy451

По озу так же новинки АААА
игры минимально 16 нужен.

Kenn1y Tommy451

Это было бы забавно 😁

Egik81

Маркетологи видимо получили данные, что с ранними системками обеспечить нужный объем продаж не светит. Вот и включили заднюю и как всегда с заботой о клиентах.

4
FumblingLysanias

Ну наконец-то! Хоть кто-то с объективным взглядом разоблачил! 🤣👍

Дрессировка гусей

Подготавливают почву для 8гб карт :D

2
agula98

Спасибо дефециту памяти за то, что заставляете разработчиков оптимизироват свои игры

2
Destroited
понадобится меньше ОЗУ и видеопамяти

меньше чем где ? меньше чем на компьютере NASA ?

2
Константин335

Вот теперь другое дело, в такие системки я еще верю. А в начале реально завышенные были

2
Serg_Sigil

Ну это уже больше похоже на адекватные системные требования + исправили свои "опечатки".

2
FumblingLysanias

Так у них в HITMAN системки много скромнее были! Походу проприетарный Glacier Engine так же,как RE Engine c "открытым миром" не очень!

2
North235

Ого, вполне себе демократично. Пойдет на ультрах!

Tommy451

Хоть какая-то польза от этой ситуации с кризисом оперативы, разрабы стали работать

Great-heartedElio

работать :)) Чтоб нищуки не ныли, пересжали пакетным обработчиком текстуры с 4к до 2к (условно) вот и всё.

Tommy451 Great-heartedElio

лучше делать что-то, чем ничего) Зато будем пинать разрабов не за оптимизацию а за графон, хоть какое-то разнообразие

Sova Aleykum

Ага, смотри не офигей потом на релизе как они там наработали. А то может для них скорректировать=поменять текст в системках, а не оптимизировать свое чудо.

