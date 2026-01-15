IO Interactive скорректировала системные требования к игре 007: First Light - понадобится меньше ОЗУ и видеопамяти

Студия IO Interactive сообщила о том, что пересмотрела первоначально опубликованные системные требования для 007: First Light. После дополнительного тестирования данные были пересмотрены и обновлены.
Основные изменения коснулись объема ОЗУ и видеопамяти. В рекомендованных требованиях теперь указано 16 ГБ ОЗУ вместо ранее заявленных 32 ГБ. Объем видеопамяти был снижен с 8 ГБ до 6 ГБ для минимальных настроек и с 12 ГБ до 8 ГБ для рекомендованных.
Также в минимальных требованиях было исправлено название процессора на i5-9500. Обновленные рекомендованные требования рассчитаны на разрешение 1080p и 60 кадров в секунду. Студия отметила, что при использовании технологии DLSS в режиме "Качество" для вывода изображения в 1440p исходное разрешение будет ниже 1080p. Информация о требованиях для других разрешений будет опубликована ближе к релизу игры.
Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Рекомендованные требования для 1080р, думал стандарт давно 1440р, а в скором и 2160р уже станет окончательно.
игра не запустится на 1440р и выше, 1080р рекомендованные разрабами и точка
По озу так же новинки АААА
игры минимально 16 нужен.
Это было бы забавно 😁
Маркетологи видимо получили данные, что с ранними системками обеспечить нужный объем продаж не светит. Вот и включили заднюю и как всегда с заботой о клиентах.
Ну наконец-то! Хоть кто-то с объективным взглядом разоблачил! 🤣👍
Подготавливают почву для 8гб карт :D
Спасибо дефециту памяти за то, что заставляете разработчиков оптимизироват свои игры
меньше чем где ? меньше чем на компьютере NASA ?
Вот теперь другое дело, в такие системки я еще верю. А в начале реально завышенные были
Ну это уже больше похоже на адекватные системные требования + исправили свои "опечатки".
Так у них в HITMAN системки много скромнее были! Походу проприетарный Glacier Engine так же,как RE Engine c "открытым миром" не очень!
Ого, вполне себе демократично. Пойдет на ультрах!
Хоть какая-то польза от этой ситуации с кризисом оперативы, разрабы стали работать
работать :)) Чтоб нищуки не ныли, пересжали пакетным обработчиком текстуры с 4к до 2к (условно) вот и всё.
лучше делать что-то, чем ничего) Зато будем пинать разрабов не за оптимизацию а за графон, хоть какое-то разнообразие
Ага, смотри не офигей потом на релизе как они там наработали. А то может для них скорректировать=поменять текст в системках, а не оптимизировать свое чудо.