IO Interactive скорректировала системные требования к игре 007: First Light - понадобится меньше ОЗУ и видеопамяти

Студия IO Interactive сообщила о том, что пересмотрела первоначально опубликованные системные требования для 007: First Light. После дополнительного тестирования данные были пересмотрены и обновлены.

Основные изменения коснулись объема ОЗУ и видеопамяти. В рекомендованных требованиях теперь указано 16 ГБ ОЗУ вместо ранее заявленных 32 ГБ. Объем видеопамяти был снижен с 8 ГБ до 6 ГБ для минимальных настроек и с 12 ГБ до 8 ГБ для рекомендованных.

Также в минимальных требованиях было исправлено название процессора на i5-9500. Обновленные рекомендованные требования рассчитаны на разрешение 1080p и 60 кадров в секунду. Студия отметила, что при использовании технологии DLSS в режиме "Качество" для вывода изображения в 1440p исходное разрешение будет ниже 1080p. Информация о требованиях для других разрешений будет опубликована ближе к релизу игры.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S.