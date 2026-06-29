IO Interactive сообщает, что разработка 007 First Light для Switch 2 "демонстрирует очень хороший прогресс"

По данным IO Interactive, разработка версии 007 First Light для Nintendo Switch 2 идет хорошо. Игра выйдет на консоли позже в этом году, точная дата пока не подтверждена, и студия заверяет, что оптимизация идет по плану.

Хотя шпионская игра от IOI доступна для ПК, Xbox и PlayStation с конца мая, версия для Switch 2 была отложена на более поздний срок. В момент задержки студия заявила, что «рада видеть, как игроки открывают для себя переосмысленную историю происхождения Джеймса Бонда» и хочет обеспечить «наилучший возможный опыт на всех платформах».

В интервью Pocket Tactics Теунс Смит, старший продюсер по лицензированию в IO Interactive, категорически заявил о ходе работы над портом: студия «видит очень хороший прогресс в оптимизации» и что всё «движется вперёд, всё идёт очень хорошо».

В будущем, когда мы будем готовы поделиться ещё большей информацией, мы это сделаем, но, насколько я могу судить, по крайней мере сейчас, всё идёт в правильном направлении и движется вперёд, и всё идёт хорошо. Мы хотим убедиться, что уделили время оптимизации и производительности, чтобы игра достигла того качества, которого мы не только желаем, но и которого, как нам кажется, заслуживают наши игроки.