IO Interactive сообщила о сотрудничестве с Razer для повышения эффекта погружения в 007 First Light

Компания IO Interactive объявила о новом стратегическом партнёрстве с Razer для повышения эффекта погружения в предстоящую игру 007 First Light. В рамках партнёрства в игру будут интегрированы технологии Razer Sensa HD Haptics и Razer Chroma RGB, расширяющие возможности игрового процесса за пределы визуального слоя.

Эти системы разработаны для улучшения ключевых моментов игрового процесса, таких как скрытные столкновения, боевые сцены, погони на транспортных средствах и ситуации высокого давления, обеспечивая дополнительную сенсорную обратную связь, соответствующую действиям в игре.

На ПК Sensa HD Haptics обеспечит более 80 специально подобранных эффектов, разработанных для сценариев скрытного прохождения и боя, а Chroma RGB предложит более 80 реагирующих световых эффектов, динамически изменяющихся в зависимости от состояния миссии и изменений окружающей среды.

007 First Light выйдет 27 мая 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series и ПК, а летом 2026 года — для Nintendo Switch 2.