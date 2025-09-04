IOI: "007: First Light - это не рескин Hitman"; студия специально наняла разработчиков с опытом гоночных игр

IO Interactive вновь заявила, что 007: First Light — это не рескин Hitman. Кроме того, студия привлекла «потрясающие новые таланты», в том числе разработчиков с «особым опытом гонок», для создания автомобильных миссий.
Старший продюсер по лицензированию Теунс Смит рассказал GamesRadar+:
У нас очень талантливая команда, и с момента анонса игры она значительно расширилась. Мы смогли привлечь потрясающие новые таланты, чтобы укрепить уже имеющийся штат, и это стало для нас как студии поистине важным моментом роста.
Новые разработчики дали студии свежий взгляд, новый опыт, и при этом продолжая опираться на наши сильные стороны, на 25-летний опыт. В первую очередь, речь идёт об игре. Впечатления — прежде всего. Если говорить о Hitman, то она такая по определённой причине — именно такой игровой процесс мы хотим дать. В случае с First Light всё не совсем так. Это не рескин.
Одно из главных отличий Hitman от First Light — наличие управляемых автомобилей, которые мы неоднократно видим в новых кадрах игрового процесса. В этой области у IO очень мало опыта, и, похоже, приток новых разработчиков был здесь особенно важен.
Арт-директор франшизы Расмус Поулсен рассказал:
Это был поистине огромный вызов, и мы отнеслись к нему со всей серьёзностью. Нам пришлось привлечь в команду разработчиков, специализирующихся на вождении, то есть людей с опытом программирования, настройки и балансировки автомобилей.
Потому что, конечно же, это задача баланса: сделать автомобиль одновременно захватывающим, правдоподобным и опасным, но при этом доступным и увлекательным для широкой аудитории. Безусловно, этот баланс очень сложен и стал для нас новым приключением, поэтому мы отнеслись к нему очень серьёзно.
Посмотрел геймплей.И это мать его Хитман после пересадки волос.Тупо все один в один.
Или типа наняла, чтобы буджет пилить. На выходе посмотрим)
Нет мне так то понравилось. И как в хитмэн и погони и стрельба с экшен моментами. Но чего там моментами кадров 15 было. Да и слишком моментами кринжа накатили.
Судя по описания это рескин хитмана, но с перерывами на гоночные миссии.