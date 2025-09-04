IOI: "007: First Light - это не рескин Hitman"; студия специально наняла разработчиков с опытом гоночных игр

IO Interactive вновь заявила, что 007: First Light — это не рескин Hitman. Кроме того, студия привлекла «потрясающие новые таланты», в том числе разработчиков с «особым опытом гонок», для создания автомобильных миссий.

Старший продюсер по лицензированию Теунс Смит рассказал GamesRadar+:

У нас очень талантливая команда, и с момента анонса игры она значительно расширилась. Мы смогли привлечь потрясающие новые таланты, чтобы укрепить уже имеющийся штат, и это стало для нас как студии поистине важным моментом роста.



Новые разработчики дали студии свежий взгляд, новый опыт, и при этом продолжая опираться на наши сильные стороны, на 25-летний опыт. В первую очередь, речь идёт об игре. Впечатления — прежде всего. Если говорить о Hitman, то она такая по определённой причине — именно такой игровой процесс мы хотим дать. В случае с First Light всё не совсем так. Это не рескин.

Одно из главных отличий Hitman от First Light — наличие управляемых автомобилей, которые мы неоднократно видим в новых кадрах игрового процесса. В этой области у IO очень мало опыта, и, похоже, приток новых разработчиков был здесь особенно важен.

Арт-директор франшизы Расмус Поулсен рассказал:

Это был поистине огромный вызов, и мы отнеслись к нему со всей серьёзностью. Нам пришлось привлечь в команду разработчиков, специализирующихся на вождении, то есть людей с опытом программирования, настройки и балансировки автомобилей.



Потому что, конечно же, это задача баланса: сделать автомобиль одновременно захватывающим, правдоподобным и опасным, но при этом доступным и увлекательным для широкой аудитории. Безусловно, этот баланс очень сложен и стал для нас новым приключением, поэтому мы отнеслись к нему очень серьёзно.