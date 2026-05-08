IOI объяснили, что 007 First Light - это в первую очередь игра о Бонде, а не Hitman, созданная для аудитории Бонда

Как первая игра о Джеймсе Бонде за более чем десятилетие, 007 First Light вызывает огромные ожидания. Разработанная студией IO Interactive, создавшей Hitman, предстоящая игра получила множество описаний как Hitman в стиле Джеймса Бонда.

Как оказалось, это не совсем так, хотя есть моменты, когда 007 First Light больше похожа на стелс-экшен в стиле Hitman. В интервью Eurogamer директор по сюжету и кинематографии Марин Эмборг и старший дизайнер боевой системы Том Марчам объяснили, что игра «во многом является противоположностью Hitman», поскольку у игроков совершенно другие цели, нежели гиперфокусированное убийство от Агента 47.

Мы очень рады, что появляются заголовки типа «это не Hitman». Для нас важно, чтобы вы правильно оценивали ситуацию и понимали, что это не Hitman. Она вдохновлена ​​Hitman, в ней есть несколько механик, но это, безусловно, прежде всего игра о Бонде.

IO также объяснили, что игровой процесс Hitman для Агента 47 нуждался в улучшении для Джеймса Бонда.

В Hitman игрок просто заходит, переодевается в кого-то, стреляет кому-то в голову один раз и уходит. Это не похоже на Бонда, поэтому мы понимали, что нужно это улучшить.

Вот почему, по сравнению с Hitman, у Джеймса Бонда так много вариантов действий. В предыдущем обсуждении IO объяснили, что большая часть разработки Бонда была направлена ​​на предоставление игроку выбора в каждом действии. В сценах вождения будет несколько маршрутов, в кинематографических перестрелках будет много вариантов, а в стелс-секциях будет такое же разнообразие, как в Hitman. Именно такой выбор сделал игру самой дорогой игрой IO на сегодняшний день.

Именно поэтому мы потратили столько времени на боевую систему, чтобы убедиться, что когда вы начинаете стрелять во все стороны и всё выходит из-под контроля, это приносит такое же насыщенное впечатление, как и ожидалось — вы не чувствуете, что что-то упускаете.

007 First Light более «ориентирована на будущее» по сравнению с Hitman. В Hitman попадание в новую локацию полно неопределённости, которую команда хотела упростить для Бонда. Это позволило сосредоточиться на более сложных боях, позволяя Бонду кинематографично хватать находящиеся рядом предметы во время рукопашных схваток, не нарушая динамику уровня.

Тем не менее, 007 First Light — это не совсем казуальная игра. IO объясняет, что в настройках сложности есть довольно экстремальные испытания, позволяющие опытным игрокам в стелс-игры повысить уровень сложности. Несмотря на это, грядущая игра о Джеймсе Бонде не обладает таким же уровнем базовой сложности, как Hitman.

007 First Light выйдет 27 мая 2026 года.