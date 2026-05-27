007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.1 290 оценок

Компания Colorful выпустила iGame NVIDIA GeForce RTX 5070 Ultra OC 12GB, посвящённая 007 First Light

monk70

Всего через день после выхода игры 007 First Light в Steam, популярный производитель оборудования Colorful выпустил новую видеокарту, вдохновлённую игрой от IO Interactive.

Компания Colorful заявляет, что лимитированная серия iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC 12 GB x 007 First Light Edition имеет эксклюзивный дизайн, вдохновлённый приключенческой игрой. Специальная версия видеокарты сочетает в себе высокопроизводительное оборудование, культовый стиль и кинематографическую атмосферу игры. Как видно на фотографиях, видеокарта имеет черно-золотые акценты, но оригинальный дизайн RTX 5070 Ultra OC остаётся неизменным.

Вентиляторы украшены логотипами 007 First Light, а корпус выполнен в чёрной цветовой гамме с элементами серого цвета и золотыми акцентами. Матовая чёрная основа украшена металлическими золотыми линиями, создающими контрастный и элегантный вид. Сзади расположена декоративная задняя панель, вдохновлённая визуальной составляющей игры, с портретом Джеймса Бонда и большим логотипом 007.

В таблице технических характеристик видеокарты iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC 12GB x 007 First Light Edition указаны такие особенности, как тактовая частота в режиме Boost 2325 МГц/2557 МГц, 10+3 фазы питания, шесть тепловых трубок, три выхода Display Port 2.1bP и один HDMI 2.1b, 16-контактный разъем и размеры 314 мм x 135,2 мм x 50,4 мм.

ПК Железо
DenuvOwO

Вернулись забытые технологии)

Томми Версеттти

Прям пытаются пытаются, уже не знают как эту шляпу продвинуть.

K0t Felix
MoriartyMega

Прогмата была бонд был кто следующий ? )))) гта 6 (((( сетевой маркетинг для лахов ))

askazanov

Картинку просто наклеили? )))