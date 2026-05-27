Компания Colorful выпустила iGame NVIDIA GeForce RTX 5070 Ultra OC 12GB, посвящённая 007 First Light

Всего через день после выхода игры 007 First Light в Steam, популярный производитель оборудования Colorful выпустил новую видеокарту, вдохновлённую игрой от IO Interactive.

Компания Colorful заявляет, что лимитированная серия iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC 12 GB x 007 First Light Edition имеет эксклюзивный дизайн, вдохновлённый приключенческой игрой. Специальная версия видеокарты сочетает в себе высокопроизводительное оборудование, культовый стиль и кинематографическую атмосферу игры. Как видно на фотографиях, видеокарта имеет черно-золотые акценты, но оригинальный дизайн RTX 5070 Ultra OC остаётся неизменным.

Вентиляторы украшены логотипами 007 First Light, а корпус выполнен в чёрной цветовой гамме с элементами серого цвета и золотыми акцентами. Матовая чёрная основа украшена металлическими золотыми линиями, создающими контрастный и элегантный вид. Сзади расположена декоративная задняя панель, вдохновлённая визуальной составляющей игры, с портретом Джеймса Бонда и большим логотипом 007.

В таблице технических характеристик видеокарты iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC 12GB x 007 First Light Edition указаны такие особенности, как тактовая частота в режиме Boost 2325 МГц/2557 МГц, 10+3 фазы питания, шесть тепловых трубок, три выхода Display Port 2.1bP и один HDMI 2.1b, 16-контактный разъем и размеры 314 мм x 135,2 мм x 50,4 мм.