Лана Дель Рей может исполнить главную песню для игры 007: First Light

По слухам, известная певица Лана Дель Рей станет исполнительницей заглавной темы для грядущей игры 007 First Light от студии IO Interactive.

Как заметили пользователи Reddit, в базе ASCAP появилась регистрация новой композиции под названием First Light. Фанаты предположили, что именно эта песня станет официальной темой нового проекта о Джеймсе Бонде.

Студия IO Interactive, известная по серии Hitman, готовит амбициозный экшен во вселенной британского шпиона. Релиз 007 First Light намечен на 27 марта 2026 года, и проект уже называют одной из самых ожидаемых игр следующего года.

Если слухи подтвердятся, Лана Дель Рей станет новой звездой в длинной череде культовых исполнителей бондианы — от Адель («Скайфолл») до Билли Айлиш («Не время умирать»). Её фирменный меланхоличный стиль идеально сочетается с атмосферой шпионского триллера, а участие певицы может добавить игре ещё больше кинематографичности.

Официального подтверждения пока нет. Возможно, First Light окажется просто новой песней певицы — в 2026 году у неё также ожидается выход альбома Stove. Однако совпадение названий и времени выхода заставило фанатов поверить, что нас ждёт новая музыкальная глава в истории Джеймса Бонда — теперь уже в игровом формате.