Лана Дель Рей записала главную тему 007 First Light - IO Interactive раскрыла музыкальный трек к новой игре о Бонде

Студия IO Interactive представила заглавную музыкальную тему своей будущей экшен-адвенчуры 007 First Light. Композицию под названием First Light исполнила Лана Дель Рей, подтвердив слухи, которые активно циркулировали ещё с осени 2025 года.

Трек уже доступен на цифровых платформах, включая YouTube и Spotify, и длится 3 минуты 24 секунды. В создании композиции также участвовал Дэвид Арнольд — композитор, работавший над несколькими фильмами бондианы, включая «Умри, но не сейчас» и «Квант милосердия».

По словам разработчиков, выбор Ланы Дель Рей оказался символичным: певица давно признавалась в любви к франшизе и ещё в 2015 году говорила о желании поработать с брендом Джеймса Бонда.

007 First Light расскажет историю молодого агента 007 и выйдет 27 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 ожидается летом.

Музыкальная тема уже получила внимание фанатов, став одним из ключевых элементов продвижения игры и усилив ожидания перед релизом.