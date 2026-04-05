Легкий флирт и уважение: исполнительница роли Манипенни рассказала об отношениях с Бондом в 007 First Light

Официальный аккаунт шпионского экшена 007 First Light опубликовал новое видео с актрисой Кирой Лестер, которая не только озвучила, но и подарила свою внешность легендарной мисс Манипенни - секретарше М. В коротком, но емком ролике звезда подробно рассказала о развитии отношений одной из самых культовых пар бондианы.

По словам Лестер, создатели игры подошли к знакомой динамике с особым трепетом, стремясь сохранить "ДНК" франшизы, но при этом добавив свежести.

У Бонда и Манипенни долгая история, если вспомнить всю серию фильмов. В конечном счете мы хотели почтить эту ДНК в нашей версии персонажа. Их взаимодействие балансирует на грани... о-о, между легким озорным флиртом и восхищением. Между ними достаточно уважения, но при этом она дает отпор, когда это необходимо. Да! Мы обязательно хотели это сохранить.

Действие First Light происходит на заре карьеры Бонда и Манипенни - задолго до того, как сложилась их классическая мифология взаимоотношений.

В "First Light" мы видим их в самом начале, когда они еще присматриваются друг к другу, пытаются понять. Их химия все еще присутствует, и, надеюсь, она будет расти на протяжении всей игры, так что каждый это почувствует. Но одновременно они все еще изучают друг друга. Мы хотели показать и этот процесс, отдавая должное всему, что мы видели в их отношениях раньше.

Релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и PC.