"Ленни Кравиц против молодого агента": в сюжетном трейлере 007: First Light представили звездный каст

Студия IO Interactive, подарившая миру трилогию Hitman, наконец раскрыла карты касательно своего амбициозного шпионского боевика 007: First Light во время The Game Awards 2025. Представить игру на сцену вышла актриса Джемма Чан, а главным сюрпризом стало появление рок-легенды Ленни Кравица.

Подтвердились недавние утечки: Ленни Кравиц официально вошел в эру «злодеев бондианы». Музыкант исполнил роль главного антагониста по имени Баума (Bawma) — харизматичного и непредсказуемого крупнейшего торговца на черном рынке в Западном полушарии. В трейлере его персонаж рассказывает о создании собственной империи «Алеф», которую он построил «своей волей и кровью».

Противостоять ему будет 26-летний Джеймс Бонд, роль которого (голос и внешность) досталась звезде «Декстера» Патрику Гибсону. Игра станет переосмыслением истории происхождения агента: геймеры увидят Бонда не как опытного убийцу в смокинге, а как многообещающего, но мятежного новобранца из авиации ВМС, который только начинает свой путь в МИ-6.

Компанию им составит поистине голливудский состав: Джемма Чан, Ленни Джеймс (в роли наставника) и другие известные актеры, воплотившие образы M, Q и Манипенни.

В финале трейлера авторы потвердила дату выхода: 007: First Light поступит в продажу 27 марта 2026 года. Список платформ включает PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и Nintendo Switch 2.