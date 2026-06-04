Mechanics VoiceOver анонсировала озвучку и сборы на 007 First Light

Mechanics VoiceOver сообщает о том, что открывают сбор средств на полную русскую озвучку популярной сейчас 007 First Light - новую историю молодого Джеймса Бонда и самый масштабный проект за всё время существования студии!

Команда тщательно изучила всю структуру игры, проанализировала объём работ и подсчитала общее количество контента:

более 91 000 звуковых файлов;

526 персонажей;

около 50 часов чистой речи;

большое количество массовки, на которую нет субтитров (что потребует перевода речи на слух).

В результате чего была дана денежная оценка требуемых средств на данную локализацию, которая составила порядка 2 700 007 рублей (по довольно нижней планке оценки из возможных).

По своему масштабу 007 First Light является не только крупнейшим проектом в истории нашей студии, но и одним из самых крупных проектов, когда-либо бравшихся в работу в сфере неофициальной русской локализации. Именно поэтому работа над локализацией будет вестись поэтапно, по мере поступления средств.

В первую очередь команда заявляет, что сосредоточится на главных сюжетных персонажах и ключевых сценах истории, после чего перейдет ко второстепенным героям и дополнительным диалогам. А уже затем начнётся работа над массовкой, которая наполняет мир игры жизнью.

Все это позволит Mechanics VoiceOver не откладывать производство до момента завершения сбора, а начать работу над проектом уже сейчас и постепенно расширять масштаб локализации вместе с поддержкой фанатов и подписчиков.

Мы постарались сделать цели сбора максимально доступными для столь масштабного проекта. Однако объём работ настолько велик, что для его реализации действительно важна поддержка каждого, кто хочет увидеть новую историю Джеймса Бонда полностью на русском языке. Только вместе мы сможем довести до конца озвучку проекта такого масштаба.

В случае активного продвижения сбора студия обещает поделиться первыми результатами работы уже в ближайшие недели, а также представить дебютный трейлер русской озвучки.

Команда отмечает, что перед ними стоит самая сложная задача за всё время существования студии. Если у вас есть желание увидеть новую историю агента 007 полностью на русском языке, поддержать развитие русскоязычной озвучки и помочь Mechanics VoiceOver воплотить этот проект в жизнь - присоединяйтесь.

Спасибо каждому, кто помогает нам делать игры ближе к русскоязычным игрокам.