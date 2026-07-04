Mechanics VoiceOver представила голоса главных героев из профессиональной русской озвучки 007 First Light

Прошёл ровно месяц с тех пор, как Mechanics VoiceOver анонсировала сбор средств на профессиональную русскую озвучку для 007 First Light. Всё это время команда тщательно искала и выбирала голоса для ключевых персонажей (Бонда, Айзолы, Дэмиена, Манипенни и Крессиды).

Честно скажем, кандидатов было довольно много, более того, многие из них справились с задачей отлично, отчего выбор для нас оказался ещё сложнее. Но, тем не менее, «остаться должен только один»! ... Смотрите, слушайте, оценивайте, поддерживайте сбор и рассказывайте о проекте всему белому свету!

Помимо трейлера, команда посчитала нужным поделиться и несколькими фрагментами из записей проб утверждённых актёров.

Ведь сам трейлер не полностью раскрывает все тонкости озвучки, а именно из-за неё мы всё это и затеяли.

ВНИМАНИЕ!

в ролике с демонстрацией голосов присутствуют сюжетные спойлеры;

это пробы: монтаж и даже сама озвучка не являются финальным результатом.

Mechanics VoiceOver ждёт отзывов от фанатов и как никогда раньше верит в силу их поддержки, ведь это самый масштабный проект за всю историю команды.

Лишь с вашей помощью молодой и харизматичный Джеймс Бонд заговорит по-русски!