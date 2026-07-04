Mechanics VoiceOver представила голоса главных героев из профессиональной русской озвучки 007 First Light

Прошёл ровно месяц с тех пор, как Mechanics VoiceOver анонсировала сбор средств на профессиональную русскую озвучку для 007 First Light. Всё это время команда тщательно искала и выбирала голоса для ключевых персонажей (Бонда, Айзолы, Дэмиена, Манипенни и Крессиды).
Честно скажем, кандидатов было довольно много, более того, многие из них справились с задачей отлично, отчего выбор для нас оказался ещё сложнее. Но, тем не менее, «остаться должен только один»! ... Смотрите, слушайте, оценивайте, поддерживайте сбор и рассказывайте о проекте всему белому свету!
Помимо трейлера, команда посчитала нужным поделиться и несколькими фрагментами из записей проб утверждённых актёров.
Ведь сам трейлер не полностью раскрывает все тонкости озвучки, а именно из-за неё мы всё это и затеяли.
ВНИМАНИЕ!
- в ролике с демонстрацией голосов присутствуют сюжетные спойлеры;
- это пробы: монтаж и даже сама озвучка не являются финальным результатом.
Mechanics VoiceOver ждёт отзывов от фанатов и как никогда раньше верит в силу их поддержки, ведь это самый масштабный проект за всю историю команды.
Лишь с вашей помощью молодой и харизматичный Джеймс Бонд заговорит по-русски!
ОГО вы начали ролики с ютуба добавлять, а не этот мертвейший плеер сайта, который не грузит.
Надеюсь во всех будущих новостях видосы будут с ютуба, а если их на ютубе нет, то откуда угодно, но только не плеер сайта.
Слишком мало новостей про озвучку. Давайте ещё 10
великолепный саундтрек Ланы дель Рей надеюсь переводить не будут а то не дай бог перепоет какая ни будь Клава Кока )) озвучка Бонда просто ужасна как будто на унитазе по мобильнику разговаривает , где драйв ? где эмоции ?
В целом мне зашло,но не озвучка самого Бонда.Даже Демиан и то озвучен лучше.Женские персонажи шикарны.
Голоса приятные, но Бонд низковат по голосу. Если бы не слышал оригинал может по другому бы воспринимал, но у этого Бонда голос прям пацана, а дубляж подошел бы более какой-нибудь зрелой его версии. Просто непривычно. Ну, Выбрали так выбрали. Желаю успехов.