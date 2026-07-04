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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 699 оценок

Mechanics VoiceOver представила голоса главных героев из профессиональной русской озвучки 007 First Light

MechanicsVoiceOver MechanicsVoiceOver

Прошёл ровно месяц с тех пор, как Mechanics VoiceOver анонсировала сбор средств на профессиональную русскую озвучку для 007 First Light. Всё это время команда тщательно искала и выбирала голоса для ключевых персонажей (Бонда, Айзолы, Дэмиена, Манипенни и Крессиды).

Честно скажем, кандидатов было довольно много, более того, многие из них справились с задачей отлично, отчего выбор для нас оказался ещё сложнее. Но, тем не менее, «остаться должен только один»! ... Смотрите, слушайте, оценивайте, поддерживайте сбор и рассказывайте о проекте всему белому свету!

Помимо трейлера, команда посчитала нужным поделиться и несколькими фрагментами из записей проб утверждённых актёров.

Ведь сам трейлер не полностью раскрывает все тонкости озвучки, а именно из-за неё мы всё это и затеяли.

ВНИМАНИЕ!

  • в ролике с демонстрацией голосов присутствуют сюжетные спойлеры;
  • это пробы: монтаж и даже сама озвучка не являются финальным результатом.

Mechanics VoiceOver ждёт отзывов от фанатов и как никогда раньше верит в силу их поддержки, ведь это самый масштабный проект за всю историю команды.

Лишь с вашей помощью молодой и харизматичный Джеймс Бонд заговорит по-русски!
Трейлеры 27
9
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
RGrek

ОГО вы начали ролики с ютуба добавлять, а не этот мертвейший плеер сайта, который не грузит.
Надеюсь во всех будущих новостях видосы будут с ютуба, а если их на ютубе нет, то откуда угодно, но только не плеер сайта.

4
vegas99

Слишком мало новостей про озвучку. Давайте ещё 10

3
WishfulWynne

великолепный саундтрек Ланы дель Рей надеюсь переводить не будут а то не дай бог перепоет какая ни будь Клава Кока )) озвучка Бонда просто ужасна как будто на унитазе по мобильнику разговаривает , где драйв ? где эмоции ?

1
Vantor

В целом мне зашло,но не озвучка самого Бонда.Даже Демиан и то озвучен лучше.Женские персонажи шикарны.

ImUndecovahBruh

Голоса приятные, но Бонд низковат по голосу. Если бы не слышал оригинал может по другому бы воспринимал, но у этого Бонда голос прям пацана, а дубляж подошел бы более какой-нибудь зрелой его версии. Просто непривычно. Ну, Выбрали так выбрали. Желаю успехов.