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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 678 оценок

Mechanics VoiceOver представит голоса главных героев из своей локализации уже на днях

MechanicsVoiceOver MechanicsVoiceOver

Ранее команда локализаторов Mechanics VoiceOver анонсировала открытие сборов на озвучку игры 007 First Light и пообещала в ближайшее время представить голоса, которыми заговорят главные герои в ру-адаптации. И, похоже, что оно настало.

Mechanics VoiceOver анонсировала озвучку и сборы на 007 First Light

Уже в эту субботу, 4 июля в 17:00 по МСК R.G. MVO проведет онлайн фестиваль будущих проектов команды "МехФест", где и представит публике часть каста проекта. И именно эти голоса в последующем будут сопровождать игроков при прохождении (как первом, так и повторном).

На данный момент удалось собрать целых 10% от необходимой суммы на реализацию проекта, а именно 261 450 из 2 700 007 ₽, и каждый день лишь приближает к реализации задуманного - подарить всему СНГ-комьюнити игроков профессиональную русскую озвучку такой интересной и крутой истории про Джеймса Бонда (что подтверждается большим количеством положительных отзывов, продаж и т.д.)

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