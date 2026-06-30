Mechanics VoiceOver представит голоса главных героев из своей локализации уже на днях

Ранее команда локализаторов Mechanics VoiceOver анонсировала открытие сборов на озвучку игры 007 First Light и пообещала в ближайшее время представить голоса, которыми заговорят главные герои в ру-адаптации. И, похоже, что оно настало.

Уже в эту субботу, 4 июля в 17:00 по МСК R.G. MVO проведет онлайн фестиваль будущих проектов команды "МехФест", где и представит публике часть каста проекта. И именно эти голоса в последующем будут сопровождать игроков при прохождении (как первом, так и повторном).

На данный момент удалось собрать целых 10% от необходимой суммы на реализацию проекта, а именно 261 450 из 2 700 007 ₽, и каждый день лишь приближает к реализации задуманного - подарить всему СНГ-комьюнити игроков профессиональную русскую озвучку такой интересной и крутой истории про Джеймса Бонда (что подтверждается большим количеством положительных отзывов, продаж и т.д.)