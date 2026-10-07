Музыку из шпионского экшена 007 First Light выпустят на виниле

В рамках празднования Всемирного дня Джеймса Бонда студия IO Interactive анонсировала официальное издание саундтрека к игре 007 First Light на виниловых пластинках. Авторы проекта отметили, что выбрали этот формат из-за его элегантности и классического стиля, которые идеально соответствуют эстетике агента 007.

Издание призвано передать весь спектр атмосферы грядущего экшена. В трек-лист войдут как тихие, напряженные композиции для скрытных спецопераций, так и масштабные оркестровые темы в лучших традициях кинематографичной бондианы.

На данный момент разработчики не раскрыли стоимость пластинки, ее комплектацию и точный список композиций. Тем не менее, в IO Interactive заверили, что сбор предварительных заказов на винил стартует в самое ближайшее время.