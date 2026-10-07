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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 900 оценок

Музыку из шпионского экшена 007 First Light выпустят на виниле

Gruz_ Gruz_

В рамках празднования Всемирного дня Джеймса Бонда студия IO Interactive анонсировала официальное издание саундтрека к игре 007 First Light на виниловых пластинках. Авторы проекта отметили, что выбрали этот формат из-за его элегантности и классического стиля, которые идеально соответствуют эстетике агента 007.

Издание призвано передать весь спектр атмосферы грядущего экшена. В трек-лист войдут как тихие, напряженные композиции для скрытных спецопераций, так и масштабные оркестровые темы в лучших традициях кинематографичной бондианы.

На данный момент разработчики не раскрыли стоимость пластинки, ее комплектацию и точный список композиций. Тем не менее, в IO Interactive заверили, что сбор предварительных заказов на винил стартует в самое ближайшее время.

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