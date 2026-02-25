На IGN Fan Fest 2026 был представлен новый геймплейный трейлер 007: First Light

Взгляните ещё раз на Бавму (в исполнении Lenny Kravitz) в новом трейлере 007 First Light — грядущего шпионского экшен-приключения от IO Interactive.

Заслужи свой номер. В 007 First Light вы проследите путь Джеймса Бонда — молодого, находчивого и порой безрассудного новобранца в программе подготовки MI6 — и узнаете историю становления самого известного шпиона в мире.

007 First Light выйдет 27 мая 2026 года на Xbox Series X/S, Xbox на ПК, Xbox Cloud, Epic Games Store, Steam, PlayStation 5 (PS5) и Nintendo Switch 2.