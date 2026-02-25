ЧАТ ИГРЫ
007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.2 207 оценок

На IGN Fan Fest 2026 был представлен новый геймплейный трейлер 007: First Light

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Взгляните ещё раз на Бавму (в исполнении Lenny Kravitz) в новом трейлере 007 First Light — грядущего шпионского экшен-приключения от IO Interactive.

Заслужи свой номер. В 007 First Light вы проследите путь Джеймса Бонда — молодого, находчивого и порой безрассудного новобранца в программе подготовки MI6 — и узнаете историю становления самого известного шпиона в мире.

007 First Light выйдет 27 мая 2026 года на Xbox Series X/S, Xbox на ПК, Xbox Cloud, Epic Games Store, Steam, PlayStation 5 (PS5) и Nintendo Switch 2.

ОгурчикЮрец

Какой же злодей тут убогий.

Сделали какого то хиппи и окурка.

Лидер Мур

у него кубики, а в них дырки от пуль, он крутой

h1fter

4 секунды геймплея,кайф

Wellyndyt
На IGN Fan Fest 2026 был представлен новый геймплейный трейлер 007: Hitman First Light
Jason Vin

И что тут нового?....

Power X

хитман 4, с графикай 1 хитмана)

sa1958

Во как.

Сережаа

башмак!

WerGC

трейлер не о чем и не сильно новый