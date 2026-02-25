На IGN Fan Fest 2026 был представлен новый геймплейный трейлер 007: First Light

Взгляните ещё раз на Бавму (в исполнении Lenny Kravitz) в новом трейлере 007 First Light — грядущего шпионского экшен-приключения от IO Interactive.
Заслужи свой номер. В 007 First Light вы проследите путь Джеймса Бонда — молодого, находчивого и порой безрассудного новобранца в программе подготовки MI6 — и узнаете историю становления самого известного шпиона в мире.
007 First Light выйдет 27 мая 2026 года на Xbox Series X/S, Xbox на ПК, Xbox Cloud, Epic Games Store, Steam, PlayStation 5 (PS5) и Nintendo Switch 2.
Какой же злодей тут убогий.
Сделали какого то хиппи и окурка.
у него кубики, а в них дырки от пуль, он крутой
4 секунды геймплея,кайф
И что тут нового?....
хитман 4, с графикай 1 хитмана)
Во как.
башмак!
трейлер не о чем и не сильно новый