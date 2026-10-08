Несмотря на релиз 4 месяца назад, 007 First Light продолжает набирать вишлисты: за 7 млн игроки получат бульдога Джека

Компания IO Interactive совместно с Amazon MGM Studios сообщила, что количество добавлений игры 007 First Light в списки желаемого на всех платформах превысило 7 миллионов. В честь этого события все игроки получат доступ к новому талисману — бульдогу Джеку, который поселится в лобби TacSim.

Суровый на вид, но невероятно добродушный Джек быстро стал неотъемлемой частью жизни штаб-квартиры МИ-6; даже сам Бонд успел привязаться к нему в паузах между миссиями. Теперь игроки могут зайти в TacSim и погладить Джека, прежде чем снова отправиться на задание.

007 First Light доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также на ПК в Steam и Epic Games Store. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже, в марте 2027 года.