Nintendo раскрыла список игр для выставки gamescom 2026, включая экшен 007 First Light

Издательство Nintendo официально подтвердило свое участие в грядущей выставке gamescom, которая пройдет с 26 по 30 августа 2026 года. Японский игровой гигант развернет масштабный стенд, где посетители смогут лично опробовать ключевые новинки.

Программа собственных релизов (first-party) издателя включает такие тайтлы, как Nintendo Switch Sports Resort, Splatoon Raiders, а также новое контентное расширение для Pokémon Pokopia (текущая версия содержит DLC Bubbly Basin).

Существенную часть экспозиции займут проекты от сторонних партнеров. Одним из главных экспонатов станет шпионский экшен 007 First Light от студии IO Interactive. Ожидается, что разработчики представят играбельный билд для Nintendo Switch 2 и официально объявят дату релиза.

Список проектов от сторонних студий, подтвержденных для демонстрации в рамках мероприятия, включает Minecraft Dungeons 2, Orbitals, Metaphor: ReFantazio, EA Sports FC 27 и Call of Duty: Modern Warfare 4.

В завершение компания намекнула, что посетителей ждет «кое-что еще», подогрев слухи о возможных анонсах. Среди наиболее популярных предположений — первый показ демоверсии ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time.