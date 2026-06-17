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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.4 603 оценки

Новое видео из серии дневников разработки 007 First Light посвящено арт-дизайну

monk70 monk70

Сегодня IO Interactive представили новый видеоролик, рассказывающий о разработке 007 First Light. В видео арт-директор франшизы Расмус Поульсен, старший продюсер по лицензированию Теунс Смит и партнёры из Land Rover делятся дополнительной информацией о том, как максимально точно воссоздать мир Джеймса Бонда.

007 First Light — это приключенческая игра от третьего лица, сочетающая фирменные механики стелса и экшена от IO Interactive с миром Бонда и MI6. Игроки смогут сами выбирать, как использовать уникальный набор навыков Бонда в бою, а также новейшие технологические гаджеты на пути к становлению агентом 007. Попутно они встретят знакомые лица, такие как М, Кью и Манипенни, и познакомятся с новыми персонажами, включая наставника Бонда Джона Гринвея, таинственную Изолу, а также с целым рядом новых злодеев.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
HellowRainbow

Единственная топ вещь в игре