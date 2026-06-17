Новое видео из серии дневников разработки 007 First Light посвящено арт-дизайну

Сегодня IO Interactive представили новый видеоролик, рассказывающий о разработке 007 First Light. В видео арт-директор франшизы Расмус Поульсен, старший продюсер по лицензированию Теунс Смит и партнёры из Land Rover делятся дополнительной информацией о том, как максимально точно воссоздать мир Джеймса Бонда.

007 First Light — это приключенческая игра от третьего лица, сочетающая фирменные механики стелса и экшена от IO Interactive с миром Бонда и MI6. Игроки смогут сами выбирать, как использовать уникальный набор навыков Бонда в бою, а также новейшие технологические гаджеты на пути к становлению агентом 007. Попутно они встретят знакомые лица, такие как М, Кью и Манипенни, и познакомятся с новыми персонажами, включая наставника Бонда Джона Гринвея, таинственную Изолу, а также с целым рядом новых злодеев.