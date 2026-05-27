Новое видео сравнивает 007 First Light на консолях и ПК, подчёркивая графические различия и производительность

ElAnalistaDeBits опубликовал новое сравнительное видео, посвящённое версиям 007 First Light для PS5, PS5 Pro, Xbox Series и ПК (с различными высокопроизводительными конфигурациями), подчёркивая различия между платформами и хорошую работу по оптимизации, проделанную IO Interactive.

На PS5 и Xbox Series игра предлагает два графических режима: Качество и Производительность. Первый режим отдаёт приоритет визуальному рендерингу и ограничен 30 кадрами в секунду, в то время как второй нацелен на 60 кадров в секунду. Основные различия касаются теней, отражений и разрешения рендеринга: в режиме «Производительность» можно выбрать разрешение до 2160p, начиная с динамического 1080p, а в режиме «Качество» разрешение варьируется от динамического 1440p. По словам ютубера, версия для PS5 немного лучше справляется с 60 кадрами в секунду, чем версия для Series X, с меньшим количеством просадок частоты кадров, хотя они и редки.

PS5 Pro имеет только один режим, визуально похожий на режим «Качество», но со стабильными 60 кадрами в секунду. Консоль Sony среднего поколения также значительно выигрывает от PSSR, который обеспечивает превосходную чёткость по сравнению с другими платформами.

Версия для ПК выделяется своей оптимизацией: даже с видеокартой начального уровня, такой как RTX 3050, можно достичь в среднем около 40 кадров в секунду на средних настройках без каких-либо особых проблем. Движок Glacier также продолжает предлагать превосходную реализацию DLSS, которая остаётся наиболее эффективным решением для масштабирования изображения как по качеству, так и по производительности.

ElAnalistaDeBits заключает, что «IO Interactive создала качественную и увлекательную игру для любой платформы, независимо от доступного оборудования. Поистине замечательная работа».