Новое задание, новая операция, режим НГ+, фоторежим и другое - для 007 First Light вышло бесплатное DLC

Студия IO Interactive выпустила бесплатное дополнение «Extended Operations» для игры 007 First Light. Оно добавляет новое задание «Протокол "Вальгалла"» (Valhalla Protocol), новую операцию «Ограбление в джунглях» (Jungle Heist), новые виды оружия и костюмы, режим «Новая игра +», фоторежим и многое другое.

Сегодня студия IO Interactive выпустила обновление 1.3.0 для игры 007 First Light и бесплатное дополнение Extended Operations, включающее ряд функций, о которых чаще всего просили игроки. Среди ключевых нововведений — режим «Новая игра+», фоторежим, новый уровень сложности «00», а также улучшенная анимация обращения с оружием и новый контент для режима TacSim.

Дополнение также добавляет новую операцию Jungle Heist, возвращающую игроков на локацию «Жемчужина» во Вьетнаме, и долгожданный «Протокол Вальгалла». Кроме того, обновление содержит более 700 исправлений и улучшений, касающихся устранения неожиданных вылетов, зависаний прогресса, проблем с прохождением сквозь объекты (клиппингом), а также неполадок со звуком, локализацией и интерфейсом. Размер патча составляет 11,9 ГБ для PlayStation 5, 14 ГБ для Steam, 13,5 ГБ для Xbox One, 8 ГБ для ПК (Microsoft) и 13,6 ГБ для Epic Games Store.