Новый дневник разработчиков 007 First Light посвящён персонажам и актёрам, которые их воплощают в жизнь

IO Interactive выпустили второй эпизод Beyond the Light, серии дневников разработчиков, предлагающей заглянуть за кулисы создания 007 First Light. В этом эпизоде ​​основное внимание уделяется персонажам игры и творческим талантам, воплощающим их в жизнь, как на экране, так и за кадром.

В эпизоде ​​принимают участие Мартин Эмборг, директор по сюжету и кинематографии в IO Interactive, и Беатрис Харти, ведущий и старший художник по персонажам, которые делятся своим опытом взаимодействия сюжета, кинематографии и создания персонажей в игре 007 First Light. Они обсуждают, как сюжетный замысел, захват движений и художественное оформление персонажей объединяются, чтобы определить тон и аутентичность игрового процесса. От ранней концепции до финальной внутриигровой реализации, эпизод исследует, как персонажи 007 First Light создаются, проектируются и воплощаются, чтобы казаться человечными, выразительными и правдоподобными.

Во втором эпизоде ​​также участвуют ключевые члены актёрского ансамбля 007 First Light, включая Патрика Гибсона (в роли Джеймса Бонда), Ноэми Накаи (в роли агента Рот), Киру Лестер (в роли Манипенни) и Аластера Маккензи (в роли Кью). Они делятся своим опытом работы над ролями и рассказывают о том, как эти культовые персонажи переосмысливаются для новой истории происхождения Бонда. Их игра помогает эмоционально закрепить происходящее, формируя ранние отношения Бонда и мир, в который он попадает.

007 First Light — это самостоятельная оригинальная, переосмысленная история происхождения Джеймса Бонда, релиз которой запланирован на 27 мая 2026 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.