Новый дневник разработки 007 First Light посвящён сюжету

IO Interactive сегодня выпустили третий эпизод Beyond the Light, серии дневников разработчиков, предлагающей заглянуть за кулисы создания 007 First Light. В третьем эпизоде ​​команда исследует сюжетные основы игры и подход команды к переосмыслению происхождения Джеймса Бонда для видеоигр, привнося юношеский, полный надежды взгляд в опасный мир шпионажа.

В этом эпизоде ​​главный сценарист Майкл Фогт рассказывает о том, как создавался сюжет 007 First Light, начиная с классических основ сценарного мастерства, таких как структура, развитие персонажей и тема, а затем переводя этот план в интерактивный опыт, созданный в тесном сотрудничестве с дизайнерами уровней. Он объясняет, как молодой Бонд формирует тон мира 007 First Light: он не циничный и не пресыщенный, а авантюрный и привлекательный, потому что этот Бонд впервые вступает в шпионаж и стремится доказать себя. В эпизоде ​​также рассматриваются черты, определяющие Бонда как персонажа в 007 First Light: харизма, дерзость, хладнокровие в стрессовых ситуациях и находчивость, которые ожидают зрители, наряду с качествами, которые кажутся более свежими для этой переосмысленной истории происхождения, такими как идеализм.

Релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.