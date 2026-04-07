007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.2 215 оценок

Новый дневник разработки 007 First Light посвящён сюжету

monk70 monk70

IO Interactive сегодня выпустили третий эпизод Beyond the Light, серии дневников разработчиков, предлагающей заглянуть за кулисы создания 007 First Light. В третьем эпизоде ​​команда исследует сюжетные основы игры и подход команды к переосмыслению происхождения Джеймса Бонда для видеоигр, привнося юношеский, полный надежды взгляд в опасный мир шпионажа.

В этом эпизоде ​​главный сценарист Майкл Фогт рассказывает о том, как создавался сюжет 007 First Light, начиная с классических основ сценарного мастерства, таких как структура, развитие персонажей и тема, а затем переводя этот план в интерактивный опыт, созданный в тесном сотрудничестве с дизайнерами уровней. Он объясняет, как молодой Бонд формирует тон мира 007 First Light: он не циничный и не пресыщенный, а авантюрный и привлекательный, потому что этот Бонд впервые вступает в шпионаж и стремится доказать себя. В эпизоде ​​также рассматриваются черты, определяющие Бонда как персонажа в 007 First Light: харизма, дерзость, хладнокровие в стрессовых ситуациях и находчивость, которые ожидают зрители, наряду с качествами, которые кажутся более свежими для этой переосмысленной истории происхождения, такими как идеализм.

Релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Alex Energy

Известно уже время прохождения сюжета? Надеюсь не 5 часов😅

1