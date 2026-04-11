Новый геймпад DualSense по мотивам 007: First Light вызвал недовольство среди игроков

Анонс специальной версии контроллера DualSense, приуроченной к будущей игре 007: First Light, вызвал неоднозначную реакцию в игровом сообществе. Лимитированный аксессуар, представленный Sony совместно со студией IO Interactive, столкнулся с волной критики вскоре после презентации.

Предзаказы на контроллер должны стартовать 17 апреля 2026 года, однако уже сейчас пользователи активно обсуждают его внешний вид. Основой дизайна стал золотой корпус с минималистичными линиями, сходящимися к центру устройства. По задумке авторов, такой стиль должен подчеркнуть утончённость и «классический» характер франшизы о Джеймсе Бонде.

Тем не менее многие фанаты остались разочарованы. По их мнению, оформление практически не передаёт атмосферу знаменитой серии фильмов. Игроки отмечают, что на геймпаде отсутствует один из самых узнаваемых элементов бренда — визуальный мотив вращающегося ствола пистолета, который традиционно используется в заставках фильмов о Бонде.

Арт-директор проекта Рамус Полсен пояснил, что дизайнеры стремились передать ощущение элегантности и вне времени, характерное для образа агента 007. По его словам, в оформлении использованы отсылки к одному из культовых символов массовой культуры.

Однако часть игроков считает, что результат получился слишком абстрактным. В обсуждениях на Reddit и в социальных сетях пользователи пишут, что контроллер визуально больше напоминает аксессуары из The Legend of Zelda, чем продукт, связанный со вселенной Джеймса Бонда.

В сообществе также появились различные предположения о причинах такого дизайна. Некоторые считают, что у создателей могли возникнуть юридические ограничения на использование фирменной символики с «пистолетным стволом». Другие предполагают, что сходящиеся линии на корпусе символизируют «первый свет», упомянутый в названии игры — лучи рассвета.