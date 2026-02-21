Новый геймплей и подробности 007: First Light из эксклюзивного интервью для Game Informer

Разработчики из IO Interactive продолжают приоткрывать завесу тайны над своим амбициозным проектом 007 First Light. В свежем видеоинтервью для Game Informer геймдиректор студии Андреас Крог подробно рассказал о том, как культовая серия Hitman повлияла на нового Бонда и почему бой в игре наконец-то станет равноправной альтернативой стелсу.

Крог начинает с фундаментального принципа IO Interactive: вера в ценность выбора. По его словам, уровни строятся так, чтобы мгновенно показывать игроку опции. Подходите к зданию - видите дверь, толпу людей, обходные пути. Перед вами два охранника - возникает вопрос: обойти, отвлечь или убрать?

Гаджеты в игре создают непредсказуемость. Например, дымовая граната заставит врагов кашлять и снизит их обзор, но сработает ли она идеально в данной ситуации? Эта неопределенность, по словам разработчика, и добавляет игре шарма, заставляя игрока чувствовать себя изобретателем. Основа геймплея - знаменитый стелс из Hitman, но с важными изменениями.

В серии Hitman бой всегда был "запасным вариантом", но в 007 First Light этот подход пересмотрели. Команда вдохновлялась ближним боем из серии Batman: Arkham и разрушаемостью из Uncharted, но пошла дальше. Взрыв может не только убить врагов, но и обрушить конструкцию, открыв новый путь. Главное, чего хотят добиться в IO Interactive - уйти от тактики "сидения в кустах". Игрок должен наблюдать, быстро оценивать варианты и действовать.

Ключевое изменение игры по сравнению с Hitman - деэскалация. Если вас обнаружили, игра не заканчивается и не требует перезапуска. Вы можете попытаться отговориться, швырнуть дымовую шашку в лицо врагу и сбежать, чтобы снова раствориться в тени. Уровни теперь предлагают тотальную свободу: чистый стелс, открытое противостояние или микс с использованием дротиков и отвлечений. Даже если вас "спалили", в перестрелке будет лишь пара врагов, а не бесконечные толпы, и вы сможете вернуться в тень. Главный принцип игры - давать игроку шанс исправиться и двигаться дальше, даже после ошибки.

Система спавна врагов теперь зависит от позиции игрока: стоите на месте - враги подходят ближе; двигаетесь вперед - новые волны атакуют спереди, чтобы игрок не чувствовал фрустрацию от выстрелов в спину. Это результат многочисленных итераций и изучения современных шутеров.

Отдельная гордость разработчиков - вождение. IO Interactive никогда раньше не делали гоночные механики. Для этого они наняли экспертов и создали свой стиль: "аркадный реализм". Это не симулятор, а зрелищные погони с эффектными уклонениями, дрифтом и разрушениями. "Врезаться во что-то, чтобы вокруг летели обломки и пыль - в этом кайф", - отмечает Крог. Управление сделано интуитивным: просто жми на газ и получай удовольствие.

Похоже, фанатам Hitman не стоит ждать от нового Бонда простой смены декораций. IO Interactive не копирует старые наработки, а развивает их: бой здесь становится не наказанием за провал, а полноценным инструментом, а вождение и разрушаемость окружения добавляют игре зрелищности. 007 First Light обещает стать тем самым редким проектом, где можно одновременно чувствовать себя и супершпионом в тени, и героем боевика в центре взрывов. Релиз ожидается на PC и консолях нового поколения 27 мая 2026 года.