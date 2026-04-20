Новый тизер 007 First Light раскрывает содержимое делюкс-издания

IO Interactive знает, как привлечь игроков к предварительному заказу 007 First Light. Разработчики создали трейлер, отдающий дань уважения истории Джеймса Бонда.

007 First Light выйдет только 27 мая, но желающие могут оформить предварительный заказ уже сейчас. Хотя создатели недавно приложили усилия, чтобы первая за много лет игра о Джеймсе Бонде охватила как можно более широкую аудиторию, разработчики представили ещё один веский аргумент в пользу того, чтобы дать игре шанс на старте продаж.

IO Interactive выпустила новый трейлер игры. На этот раз внимание сосредоточено не на элементах игрового процесса или фрагментах сюжета, а на контенте Deluxe Edition, который можно получить бесплатно при предварительном заказе. Разработчики подготовили не только ранний доступ к игре (за 24 часа до официального релиза), но и набор костюмов, вдохновлённых нарядами из фильмов.