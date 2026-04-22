Новый трейлер 007: First Light объясняет правила шпионского дела

IO Interactive выпустили новый трейлер игры 007 First Light, демонстрирующий ключевые особенности игры. Новый трейлер «Правила шпионажа» раскрывает, что значит быть современным новобранцем MI6.

Новый трейлер демонстрирует, как 007 First Light ставит креативность в основу игрового процесса. Опираясь на опыт IO Interactive в создании шпионских триллеров, студия поощряет различные стили игры, поддерживаемые быстрой импровизацией.

Шпионаж: Бонд проникает в локации, внимательно наблюдая за окружающей обстановкой и всегда думая на шаг вперёд. Он подслушивает разговоры, собирает информацию, распознает возможности для достижения своих целей и использует обман и социальную маскировку, чтобы незаметно передвигаться по охраняемым территориям.

Гаджеты (отдел Q): Снаряжение для миссий собирается из инструментов, позволяющих действовать скрытно, отвлекать внимание и творчески решать проблемы. В игре Джеймс Бонд имеет доступ к таким гаджетам, как: линза Q (подсвечивает полезную информацию и устройства, которые можно взломать), часы Q (активирует гаджеты и взаимодействия для перенаправления внимания или обезвреживания угроз), лазерный браслет (может оглушать врагов, открывать новые пути или использовать окружающую среду для отвлечения внимания), телефон Arrow (бесшумно отводит врагов в сторону), дымовые шашки (блокируют обзор на близком расстоянии), взрывная мина (кратковременно ослепляет врагов) и многое другое.

Бой: Когда скрытность невозможна, требуется тактическое маневрирование. Бонд может использовать окружающую среду для ближнего боя, устраивать засады на врагов до начала перестрелки или использовать свой Фокус, чтобы замедлить время и выполнять точные обезвреживания и целенаправленные устранения. Оружие также универсально: если боеприпасы закончились, его можно бросить, чтобы оглушить врагов, по крайней мере, временно.

Программа тактического симулятора также позволяет игрокам улучшать свои навыки после каждой миссии. Этот режим открывается после завершения обучения Бонда. Под руководством доктора Селины Тан в TacSim открывается доступ к эксклюзивной среде MI6 с интерактивными консолями и внутриигровым счётчиком коллекционных предметов. Здесь можно выполнять специальные миссии для повышения навыков агента, а новые миссии открываются по мере прохождения сюжета. Каждая миссия завершается присвоением рейтинга агента, позволяя игрокам соревноваться с друзьями или другими агентами со всего мира в таблице лидеров. За выполнение миссий в TacSim игроки получают XP и Intel: XP повышает уровень допуска и открывает новые скины для оружия и гаджетов, а также косметические предметы. Intel затем можно использовать для покупки этих предметов.

007 First Light выйдет 27 мая 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series S и ПК, а летом 2026 года — для Nintendo Switch 2.