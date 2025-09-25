Новый трейлер 007 First Light представляет доктора Селину Тан

IO Interactive показала новый трейлер 007 First Light, в котором зрителям представили доктора Селину Тан — ключевую героиню истории. Её роль исполнила актриса Джемма Чан, известная по крупным голливудским проектам.

По описанию разработчиков, доктор Тан — блестящий учёный, специализирующийся на психологии и теории игр. Её работа в MI6 играет решающую роль в становлении Джеймса Бонда как агента «00». Персонаж станет важной частью сюжета и проводником игрока в его опасном пути к элитному статусу.

Напомним, релиз 007 First Light состоится 27 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и PC (Steam и Epic Games Store).