Новый трейлер 007 First Light представляет доктора Селину Тан

IO Interactive показала новый трейлер 007 First Light, в котором зрителям представили доктора Селину Тан — ключевую героиню истории. Её роль исполнила актриса Джемма Чан, известная по крупным голливудским проектам.
По описанию разработчиков, доктор Тан — блестящий учёный, специализирующийся на психологии и теории игр. Её работа в MI6 играет решающую роль в становлении Джеймса Бонда как агента «00». Персонаж станет важной частью сюжета и проводником игрока в его опасном пути к элитному статусу.
Напомним, релиз 007 First Light состоится 27 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и PC (Steam и Epic Games Store).
Ясно, понятно. Очередной симулятор каблука
"Блестящий учёный и тупой мужик".
А мне рожа у Бонда не нравится. Ехидная какая то, нелепая и не серъёзная. Думали-думали и сделали смесь Дрейка с Томом Крузом. Только получился идиот, который лыбится на одну сторону.