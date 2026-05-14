Новый трейлер 007: First Light знакомит с наставником Бонда Джоном Гринвеем

Вышел новый трейлер 007 First Light, посвящённый Джону Гринвею, важному персонажу, который сыграет ключевую роль в истории молодого Джеймса Бонда.

Гринвея играет Ленни Джеймс, известный по франшизе «Ходячие мертвецы». Создатели описывают его персонажа как «дисциплинированного профессионала», который будет направлять будущего 007 в обучении в MI6 и поможет ему «заслужить свой номер».

Новая игра от IO Interactive покажет ранние этапы карьеры Джеймса Бонда. Вместо опытного шпиона игроки увидят молодого, импульсивного новобранца, только осваивающего азы британской разведки.

007 First Light выйдет 27 мая 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Версия для Nintendo Switch 2 запланирована на лето этого года. Разработчики также подтвердили, что те, кто оформит предварительный заказ, получат бесплатное обновление до Deluxe Edition.