Новый трейлер 007: First Light знакомит с наставником Бонда Джоном Гринвеем

Вышел новый трейлер 007 First Light, посвящённый Джону Гринвею, важному персонажу, который сыграет ключевую роль в истории молодого Джеймса Бонда.
Гринвея играет Ленни Джеймс, известный по франшизе «Ходячие мертвецы». Создатели описывают его персонажа как «дисциплинированного профессионала», который будет направлять будущего 007 в обучении в MI6 и поможет ему «заслужить свой номер».
Новая игра от IO Interactive покажет ранние этапы карьеры Джеймса Бонда. Вместо опытного шпиона игроки увидят молодого, импульсивного новобранца, только осваивающего азы британской разведки.
007 First Light выйдет 27 мая 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Версия для Nintendo Switch 2 запланирована на лето этого года. Разработчики также подтвердили, что те, кто оформит предварительный заказ, получат бесплатное обновление до Deluxe Edition.
Да ладно, нормальный он актёр . Да, может есть у него небольшие недостатки в виде расы , но это не значит что он не может быть в этой игре .
Белый шпион на побегушках у чёрного начальника. Будни ВеликоПакистании.
Эти обосрышы последнюю годную игру 20 лет назад сделали. Даже жалко что после обсерушена их до конца не обанкротили, теперь десятилетиями будут карты выпускать для своего как достать соседа: world of atsasination.
Баба из бродячих как он меня раздражал, вообще фильмы кто снимает я понимаю бюджет но не настолько весь сезон сопли в конце экшен потом опять сопли, сука как я люблю фильмы 80-90х снятые по формуле сиськи + мясо + тачки + сиськи = хороший семейный фильм.