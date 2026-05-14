ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.2 232 оценки

Новый трейлер 007: First Light знакомит с наставником Бонда Джоном Гринвеем

monk70 monk70

Вышел новый трейлер 007 First Light, посвящённый Джону Гринвею, важному персонажу, который сыграет ключевую роль в истории молодого Джеймса Бонда.

Гринвея играет Ленни Джеймс, известный по франшизе «Ходячие мертвецы». Создатели описывают его персонажа как «дисциплинированного профессионала», который будет направлять будущего 007 в обучении в MI6 и поможет ему «заслужить свой номер».

Новая игра от IO Interactive покажет ранние этапы карьеры Джеймса Бонда. Вместо опытного шпиона игроки увидят молодого, импульсивного новобранца, только осваивающего азы британской разведки.

007 First Light выйдет 27 мая 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Версия для Nintendo Switch 2 запланирована на лето этого года. Разработчики также подтвердили, что те, кто оформит предварительный заказ, получат бесплатное обновление до Deluxe Edition.

Трейлеры
52
29
Комментарии:  29
Ваш комментарий
JackBV

Да ладно, нормальный он актёр . Да, может есть у него небольшие недостатки в виде расы , но это не значит что он не может быть в этой игре .

28
Reybeerun
20
Wondermaster

Белый шпион на побегушках у чёрного начальника. Будни ВеликоПакистании.

10
KoreanLoki

Эти обосрышы последнюю годную игру 20 лет назад сделали. Даже жалко что после обсерушена их до конца не обанкротили, теперь десятилетиями будут карты выпускать для своего как достать соседа: world of atsasination.

8
ХренВам

Баба из бродячих как он меня раздражал, вообще фильмы кто снимает я понимаю бюджет но не настолько весь сезон сопли в конце экшен потом опять сопли, сука как я люблю фильмы 80-90х снятые по формуле сиськи + мясо + тачки + сиськи = хороший семейный фильм.

7
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ