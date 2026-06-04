Новый триумф Бондианы: 007 First Light возглавила майский чарт продаж в PS Store

Новый шпионский экшен 007: First Light от студии IO Interactive демонстрирует высокие коммерческие результаты. Согласно официальным отчетам PlayStation Store за май 2026 года, история становления Джеймса Бонда возглавила список самых продаваемых цифровых релизов для консоли PlayStation 5 в Североамериканском и Европейском регионах.
Примечательно, что проекту хватило всего пяти дней с момента релиза, состоявшегося 27 мая, чтобы обойти конкурентов и занять первую строчку ежемесячного рейтинга Sony. На данный момент издатель подтвердил, что за первые 24 часа с момента запуска было реализовано 1,5 миллиона копий игры.
Второе место в майском чарте заняла другая крупная новинка для PS5 — экшен LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Параллельно прояснилась ситуация с научно-фантастическим проектом Saros от финской студией Housemarque: спустя месяц после релиза игра удержалась в первой десятке в Северной Америке (9-е место), а в европейском регионе заняла 13-ю позицию.
Чарты загрузок PS Store: топ-10 за май 2026 года (США/Канада):
- 007 First Light
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- NBA 2K26
- MLB The Show 26
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 7
- Invincible VS
- Saros
- Crimson Desert
Чарты загрузок PS Store: топ-10 за май 2026 года (Европа):
- 007 First Light
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- NBA 2K26
- Forza Horizon 5
- Call of Duty: Black Ops 7
- Crimson Desert
- Mixtape
- Sea of Thieves
Агент 0,77 от ИОИ - это банальный рескин "Сплинтер Сел Коньвинкшенс", только на движке от Лысого. Ничего такого, что могло бы вызывать активное слюноотделение и гарантировать заочное присуждение "игры года" - в ней нет.
На фоне "Кванта Милосердия" и "Кровавого Камня" игра конечно, выглядит получше, но до предыдущих "Хитманов" - она явно не дотягивает. С учётом колоссального бюджета - получился ленивый рескин и фактическая халтура, не более.
Не каждая успешная игра обязана становиться шедевром, который меняет весь жанр. Иногда игрокам просто нужна хорошо отполированная и действительно увлекательная игра — и этого вполне достаточно.
После тормазнутого показа геймплея ,от игры вообще мало что ждали .Вот это успех.
Но после релиза когда стало понятно что игра гуд,на ПГ уже игре предъявляют что это не убийца анчартеда.Какие же 🤡