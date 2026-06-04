Новый триумф Бондианы: 007 First Light возглавила майский чарт продаж в PS Store

Новый шпионский экшен 007: First Light от студии IO Interactive демонстрирует высокие коммерческие результаты. Согласно официальным отчетам PlayStation Store за май 2026 года, история становления Джеймса Бонда возглавила список самых продаваемых цифровых релизов для консоли PlayStation 5 в Североамериканском и Европейском регионах.

Примечательно, что проекту хватило всего пяти дней с момента релиза, состоявшегося 27 мая, чтобы обойти конкурентов и занять первую строчку ежемесячного рейтинга Sony. На данный момент издатель подтвердил, что за первые 24 часа с момента запуска было реализовано 1,5 миллиона копий игры.

Второе место в майском чарте заняла другая крупная новинка для PS5 — экшен LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Параллельно прояснилась ситуация с научно-фантастическим проектом Saros от финской студией Housemarque: спустя месяц после релиза игра удержалась в первой десятке в Северной Америке (9-е место), а в европейском регионе заняла 13-ю позицию.

Чарты загрузок PS Store: топ-10 за май 2026 года (США/Канада):

007 First Light LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight NBA 2K26 MLB The Show 26 Grand Theft Auto V Minecraft Call of Duty: Black Ops 7 Invincible VS Saros Crimson Desert

Чарты загрузок PS Store: топ-10 за май 2026 года (Европа):