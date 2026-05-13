NVIDIA анонсировала комплект 007 First Light с GeForce RTX 50, начиная с RTX 5060 Ti

Примерно через две недели 007 First Light станет доступна в Steam, но пользователи могут оформить предварительный заказ уже сейчас. В настоящее время игра продаётся за 69 долларов, и, будучи популярным AAA-проектом, уже привлекает значительное внимание геймеров. Именно поэтому NVIDIA в сотрудничестве с IO Interactive предоставляет бесплатный игровой код каждому покупателю видеокарты GeForce RTX 50 серии.

Игра 007 First Light выходит 27 мая и рассказывает о Джеймсе Бонде, молодом, находчивом и порой безрассудном новобранце в программе подготовки MI6. В преддверии запуска мы предлагаем наш новый комплект 007 First Light GeForce RTX 50 Series, который включает копию игры в Steam при покупке соответствующих настольных компьютеров или видеокарт GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 или 5060 Ti, или ноутбуков с видеокартами GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 или 5060 у участвующих розничных и онлайн-продавцов.



У игроков также есть шанс выиграть персонализированные видеокарты GeForce RTX 5080 Founders Edition, коды игры 007 First Light, издания 007 First Light Legacy и Collector’s Edition и многое другое до выхода игры.

Возможно, это первый раз с момента запуска серии RTX 50, когда в комплект входит RTX 5060 Ti. Обычно NVIDIA комплектует игры, начиная с GeForce RTX 5070. Большинство комплектов были похожими с прошлого года, но с запуском 007 First Light NVIDIA дарит игру, начиная с GeForce RTX 5060 Ti.

Учитывая, что разработчик указывает GeForce RTX 3060 Ti в качестве рекомендуемой видеокарты для плавной игры, RTX 5060 Ti кажется идеальным выбором для геймеров с ограниченным бюджетом. NVIDIA не упомянула ни 8-гигабайтную, ни 16-гигабайтную версии, а это значит, что при каждой покупке GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ или 16 ГБ пользователи смогут получить бесплатный игровой код.

Для покупателей ноутбуков комплект начинается с GeForce RTX 5060, поскольку ноутбуков с RTX 5060 Ti не существует. Акция начинается сегодня, 13 мая 2026 года, и заканчивается 10 июня. Те, кто приобретёт видеокарту серии RTX 50 в этот период, смогут активировать код до 8 июля 2026 года.