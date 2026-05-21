NVIDIA добавляет 007 First Light в комплекте с 12-месячной подпиской GeForce NOW Ultimate

На этой неделе NVIDIA добавляет восемь игр в GeForce NOW, Forza Horizon 6 теперь доступна для потоковой передачи, а 007 First Light присоединится к сервису с момента запуска.

Новое обновление GFN в четверг также включает в себя стартовое предложение для GeForce NOW Ultimate. Участники, которые приобретут 12-месячную подписку Ultimate до 10 июня, смогут активировать 007 First Light и играть в неё через облако после запуска игры 27 мая.

007 First Light — это история происхождения Джеймса Бонда от IO Interactive. Игра рассказывает о молодом Бонде в начале его карьеры в MI6, с элементами скрытного прохождения, прямых боев и кинематографических сцен. Ранее NVIDIA подтвердила, что игра будет поддерживать неограниченную частоту кадров на старте, с поддержкой DLSS 4.5 Super Resolution и Dynamic Multi Frame Generation. Трассировка лучей и DLSS Ray Reconstruction запланированы на обновление летом 2026 года.

Forza Horizon 6 теперь доступна в GeForce NOW после раннего доступа. Игра вышла в Steam и Xbox 19 мая, а также доступна через Game Pass. NVIDIA заявляет, что участники GeForce NOW Ultimate могут транслировать игру с трассировкой лучей, DLSS Super Resolution, Multi Frame Generation и Reflex в зависимости от поддерживаемой облачной конфигурации.

На этой неделе в GeForce NOW появились Forza Horizon 6, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Luna Abyss, Warhammer 40,000: Mechanicus II, ZERO PARADES, Splitgate Arena Reloaded, Sunderfolk и TerraTech Legion. В рамках Game Pass доступно несколько игр, включая Forza Horizon 6, Luna Abyss, Splitgate Arena Reloaded и TerraTech Legion.