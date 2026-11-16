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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 968 оценок

Объявлены номинанты на премию Грэмми за лучший игровой саундтрек - среди претендентов 007, Star Wars и Wolverine

monk70 monk70

Организаторы 69-й церемонии вручения премии «Грэмми» объявили номинантов в категории Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media, отмечающей лучшие музыкальные сопровождения видеоигр. В список вошли пять проектов, четыре из которых основаны на уже существующих франшизах.

Полный список номинантов и композиторов выглядит следующим образом:

  • Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes — Джон Пезано;
  • 007: First Light — Джо Хенсон и Алексис Леон Смит ;
  • Ghost of Yōtei — Тома Отовa;
  • Marvel’s Wolverine — Дэвид Флеминг;
  • Star Wars: Zero Company — Горди Хааб.

Среди претендентов уже есть обладатель этой награды — Горди Хааб. Вместе со Стивеном Бартоном он получил «Грэмми» в 2024 году за саундтрек Star Wars Jedi: Survivor. В прошлом году композитор также претендовал на награду за музыку к Indiana Jones and the Great Circle.

Для Джона Пезано это вторая номинация: в 2025 году его отметили за саундтрек Marvel’s Spider-Man 2.

Категория появилась на «Грэмми» в 2023 году. За прошедшее время награды удостаивались Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, Star Wars Jedi: Survivor, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord и Sword of the Sea.

Согласно правилам Recording Academy, премия присуждается альбомам с преимущественно оригинальной музыкой, созданной специально для видеоигр или других интерактивных проектов либо выпущенной в качестве дополнения к ним.

Индустрия 68 Мероприятия 9
3
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Crystal_Aeon

У Реквиема саундтрек лучше, рекурринг найтмер шедевр.

1
Scorpion_GamePlay

Сертёзно? Там была музыка? в 007 огрызок оригинала был, аж бесило.

Jarvis666

Пфффф....И ни один из кандидатов не заслуживает