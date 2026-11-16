Объявлены номинанты на премию Грэмми за лучший игровой саундтрек - среди претендентов 007, Star Wars и Wolverine

Организаторы 69-й церемонии вручения премии «Грэмми» объявили номинантов в категории Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media, отмечающей лучшие музыкальные сопровождения видеоигр. В список вошли пять проектов, четыре из которых основаны на уже существующих франшизах.
Полный список номинантов и композиторов выглядит следующим образом:
- Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes — Джон Пезано;
- 007: First Light — Джо Хенсон и Алексис Леон Смит ;
- Ghost of Yōtei — Тома Отовa;
- Marvel’s Wolverine — Дэвид Флеминг;
- Star Wars: Zero Company — Горди Хааб.
Среди претендентов уже есть обладатель этой награды — Горди Хааб. Вместе со Стивеном Бартоном он получил «Грэмми» в 2024 году за саундтрек Star Wars Jedi: Survivor. В прошлом году композитор также претендовал на награду за музыку к Indiana Jones and the Great Circle.
Для Джона Пезано это вторая номинация: в 2025 году его отметили за саундтрек Marvel’s Spider-Man 2.
Категория появилась на «Грэмми» в 2023 году. За прошедшее время награды удостаивались Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, Star Wars Jedi: Survivor, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord и Sword of the Sea.
Согласно правилам Recording Academy, премия присуждается альбомам с преимущественно оригинальной музыкой, созданной специально для видеоигр или других интерактивных проектов либо выпущенной в качестве дополнения к ним.
У Реквиема саундтрек лучше, рекурринг найтмер шедевр.
Сертёзно? Там была музыка? в 007 огрызок оригинала был, аж бесило.
Пфффф....И ни один из кандидатов не заслуживает