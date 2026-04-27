Один из актеров 007: First Light считает, что новым Бондом в фильмах должен стать Патрик Гибсон

В то время как Amazon продолжает искать нового исполнителя роли Джеймса Бонда, а списки фаворитов пополняются такими именами, как Тимоти Шаламе и Том Холланд (которому уже пророчат роль агента 007), неожиданный претендент появился из мира видеоигр.

Ленни Джеймс, актер, участвующий в создании пока не вышедшей игры 007: First Light, заявил, что создателям франшизы стоит присмотреться к Патрику Гибсону - 31-летнему ирландцу, который озвучивает и "играет" Бонда в самой игре.

Он фантастичен в нашей версии Бонда, и я искренне считаю, что он должен быть кандидатом на ту главную роль, которую они сейчас ищут. Я уверен, что его рассматривают. Те, кто принимает решения, были бы безумцами, если бы не сделали этого.

Релиз 007: First Light запланирован на 27 мая 2026 года и проект уже вызывает ажиотаж. Игра станет приквелом и расскажет историю становления агента: о той самой миссии, после которой он получает "лицензию на убийство". Сам Патрик Гибсон известен зрителям по сериалам "Тюдоры", "OA" и "Тень и кость". Недавно он появился в приквеле популярного шоу "Декстер: Первородный грех", сыграв молодого Декстера Моргана.

Его кандидатура выглядит особенно логичной на фоне условий Amazon. Ранее студия заявила, что хочет видеть в роли Бонда актера младше 30 лет (Гибсону 31 - погрешность небольшая), что автоматически отсеивает таких ветеранов гонки, как Генри Кавилл или Идрис Эльба. Пока главными кандидатами считаются Джейкоб Элорди, Харрис Дикинсон и Том Холланд. Однако именно Гибсон уже имеет опыт исполнения роли Бонда - пусть и в цифровом формате.

На данный момент Amazon уже утвердил режиссером 26-го фильма бондианы Дени Вильнева ("Дюна"). Сможет ли Гибсон пробиться в большое кино - узнаем в ближайшие месяцы.