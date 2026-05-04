"Остерегайтесь утопии": в 007 First Light не используется генеративный ИИ

Разработчики IO Interactive уточнили, что в грядущей игре, 007 First Light, не используется генеративный ИИ. Это тем более интригует, учитывая завязку сюжета, которую Eurogamer описывает как затрагивающую «пересечение искусственного интеллекта и оборонных компаний».

Арт-директор Расмус Поульсен счёл это упоминание забавным, потому что «конечно, тематика Бонда часто сводится к тому, чтобы остерегаться утопии, я бы сказал. А утопия бывает разных форм и проявлений. И в этом смысле здесь, безусловно, есть определённая тематика, касающаяся тех вещей, с которыми мы сталкиваемся сейчас».

Затем он заявил, что генеративный ИИ не использовался в разработке. «Нет, не использовался. Мы не работали с ИИ в этом проекте, с генеративным ИИ». Это произошло после «совместного обсуждения между ключевыми руководителями студии», и хотя он не стал вдаваться в детали, потому что «это сложно, это было «большое обсуждение».

007 First Light выйдет 27 мая и будет доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК (выход на Nintendo Switch 2 отложен до лета).