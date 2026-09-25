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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 877 оценок

Открыто голосование в рамках Golden Joystick Awards 2026 - лидируют 007 First Light и Big Walk с 6-ю номинациями

monk70 monk70

Организаторы 44-й церемонии Golden Joystick Awards рады представить список номинантов этого года. Голосование уже открыто на сайте goldenjoysticks.com и продлится до пятницы, 23 октября 2026 года.

Игроки могут отдать свои голоса за любимые проекты в 21 категории, включая «Лучшая консольная игра года», «Лучшая игра года для ПК», «Самая ожидаемая игра» и другие. Победители будут объявлены на торжественной церемонии в центре Лондона с участием звёзд; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире по всему миру в среду, 11 ноября 2026 года.

В этом году за престижные награды борются сразу несколько громких проектов. Среди лидеров по числу номинаций — 007 First Light и Big Walk (по шесть номинаций), Resident Evil Requiem (четыре номинации), а также Dispatch, MECCHA CHAMELEON, Mewgenics, SAROS, The Blood of Dawnwalker и Valheim, представленные в нескольких категориях.

Обратите внимание: шорт-лист в главной категории «Лучшая игра года» (Ultimate Game of the Year) будет объявлен только в понедельник, 26 октября; в этот же день начнётся голосование в данной номинации. На церемонии награждения также будут объявлены победители, выбранные профессиональным жюри, в том числе в категориях «Прорыв года» (Breakthrough Award) и «Выбор критиков» (Critics’ Choice Award).

Список номинаций

Спойлер

Лучший звуковой дизайн

  • Big Walk
  • Marathon
  • Onimusha: Way of the Sword
  • Rhythm Heaven Groove
  • SAROS
  • STAR WARS: Galactic Racer

Лучшая игра в раннем доступе

  • Dead as Disco
  • MENACE
  • skate.
  • Slay the Spire 2
  • Subnautica 2
  • WARDOGS

Лучшая игровая адаптация

  • Devil May Cry (2-й сезон)
  • Exit 8
  • Fallout (2-й сезон)
  • Iron Lung
  • Mortal Kombat II
  • Resident Evil

Лучшее дополнение к игре

  • Cult of the Lamb: Woolhaven
  • DAVE THE DIVER — In the Jungle Content Pack
  • DOOM: The Dark Ages | Revelations
  • Quake: Dawn of the Machine
  • The Alters: Last Variable
  • World of Warcraft: Midnight

Лучший игровой трейлер

  • Battlefield 6 x Top Gun: Carrier Strike (кинематографический трейлер)
  • Big Walk — анонс даты выхода
  • Cairn — релизный трейлер
  • MOUSE: P.I. For Hire | Официальный трейлер к выходу игры
  • Prove You're Human — анонсирующий трейлер
  • Resident Evil Requiem — у зла всегда было имя

Лучшее игровое оборудование

  • Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE
  • Razer Viper V4 Pro
  • Secretlab ATLAS
  • Sony INZONE M10S II
  • Steam Controller
  • Turtle Beach Stealth Pro II

Лучшая инди-игра

  • Big Walk
  • Denshattack!
  • Esoteric Ebb
  • Mixtape
  • Mouse: P.I. for Hire
  • Order of the Sinking Star
  • REANIMAL
  • Sovereign Tower
  • Titanium Court
  • Valheim

Лучшая инди-игра (самостоятельное издание)

  • Cairn
  • Fields of Mistria
  • MECCHA CHAMELEON
  • Mewgenics
  • Mina the Hollower
  • Perfect Tides: Station to Station
  • Phonopolis
  • Rhythm Doctor
  • The Incident at Galley House
  • Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

Лучшая главная роль

  • Аарон Пол — Роберт Робертсон III, Dispatch
  • Анджела Сант-Альбано — Грейс Эшкрофт, Resident Evil Requiem
  • Анна Деметриу — София, Resonance: A Plague Tale Legacy
  • Лиам Макинтайр — Росомаха, Marvel's Wolverine
  • Патрик Гибсон — Джеймс Бонд, 007 First Light
  • Уилл де Рензи-Мартин — Коэн, The Blood of Dawnwalker

Лучшая роль второго плана

  • Фрэнки Кевич — Зои де Вера, CONTROL Resonant
  • Грейс Сейф — Диана, PRAGMATA
  • Ленни Джеймс — Джон Гринуэй, 007 First Light
  • Терри О’Куинн — Ричард, SILENT HILL: Townfall
  • Трой Бейкер — Натаниэль Эссекс, Marvel's Wolverine
  • Вик Майклис — Руна Бласк, STAR WARS Zero Company

Лучшая многопользовательская игра

  • ARC Raiders
  • Big Walk
  • Marathon
  • MARVEL Tōkon: Fighting Souls
  • MECCHA CHAMELEON
  • Valheim

Лучший ремейк / ремастер

  • Assassin's Creed Black Flag Resynced
  • Gothic 1 Remake
  • METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2
  • Star Fox
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered
  • Trails in the Sky 2nd Chapter

Лучший саундтрек

  • 007 First Light
  • Crimson Desert
  • Dispatch
  • Lumines Arise
  • Mewgenics
  • Mixtape

Лучшее повествование

  • 007 First Light
  • Dispatch
  • Fire Emblem: Fortune’s Weave
  • SILENT HILL: Townfall
  • The Blood of Dawnwalker
  • ZERO PARADES: For Dead Spies

Лучший визуальный стиль

  • CONTROL Resonant
  • Forza Horizon 6
  • Orbitals
  • Phonopolis
  • Resonance: A Plague Tale Legacy
  • SAROS

Самая ожидаемая игра

  • Alien: Isolation 2
  • ANANTA
  • Black Myth: Zhong Kui
  • EXODUS
  • Fable
  • FINAL FANTASY VII REVELATION
  • God of War Laufey
  • Intergalactic: The Heretic Prophet
  • KINGDOM HEARTS IV
  • METRO 2039
  • NO LAW
  • Persona 6
  • Resident Evil Veronica
  • STRANGER THAN HEAVEN
  • Stuntman: Hollywood
  • The Expanse: Osiris Reborn
  • The Witcher 4
  • Tides of Annihilation
  • Tomb Raider: Legacy of Atlantis
  • Total War: WARHAMMER 40,000

Игра, в которую продолжают играть (мобильные платформы)

  • Balatro
  • Genshin Impact
  • Honkai: Star Rail
  • MARVEL SNAP
  • MONOPOLY GO! NTE: Neverness to Everness
  • Old School RuneScape
  • Pokémon GO
  • Roblox
  • Sky: Children of the Light
  • Tom Clancy's Rainbow Six Mobile
  • Wuthering Waves

Игра, в которую продолжают играть (ПК и консоли)

  • Apex Legends
  • Fortnite
  • GTA Online
  • HELLDIVERS 2
  • HITMAN World of Assassination
  • Minecraft
  • No Man's Sky
  • Palworld
  • The Elder Scrolls Online
  • Warframe
  • World of Warcraft
  • Call of Duty: Warzone

Студия года

  • CAPCOM
  • Frogwares
  • House House
  • IO Interactive
  • Nintendo EPD
  • SQUARE ENIX

Игра года для ПК

  • ​​ Big Walk
  • Crimson Desert
  • Escape from Tarkov
  • Esoteric Ebb
  • MECCHA CHAMELEON
  • Mewgenics
  • Order of the Sinking Star
  • STAR WARS Zero Company
  • The Blood of Dawnwalker
  • Valheim

Игра года для консолей

  • 007 First Light
  • Fire Emblem: Fortune's Weave
  • Forza Horizon 6
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
  • Nioh 3
  • Onimusha: Way of the Sword
  • Pokémon Pokopia
  • PRAGMATA
  • Resident Evil Requiem
  • SAROS

Главная игра года (Ultimate Game of the Year)

  • Номинанты будут объявлены в понедельник, 26 октября, когда начнется голосование.

Победителей в дополнительных категориях определит жюри, состоящее из журналистов таких изданий и проектов, как Gamesradar+, PC Gamer, Future Games Show, Edge, Knowledge и Retro Gamer, а также из проверенных внештатных авторов и создателей контента, сотрудничающих с Future. Имена этих победителей будут объявлены во время церемонии.

  • Награда по выбору стримеров (Streamers’ Choice Award)
  • Награда за прорыв года (Breakthrough Award)
  • Награда по выбору критиков (Critics’ Choice Award)
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