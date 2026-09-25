Открыто голосование в рамках Golden Joystick Awards 2026 - лидируют 007 First Light и Big Walk с 6-ю номинациями

Организаторы 44-й церемонии Golden Joystick Awards рады представить список номинантов этого года. Голосование уже открыто на сайте goldenjoysticks.com и продлится до пятницы, 23 октября 2026 года.
Игроки могут отдать свои голоса за любимые проекты в 21 категории, включая «Лучшая консольная игра года», «Лучшая игра года для ПК», «Самая ожидаемая игра» и другие. Победители будут объявлены на торжественной церемонии в центре Лондона с участием звёзд; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире по всему миру в среду, 11 ноября 2026 года.
В этом году за престижные награды борются сразу несколько громких проектов. Среди лидеров по числу номинаций — 007 First Light и Big Walk (по шесть номинаций), Resident Evil Requiem (четыре номинации), а также Dispatch, MECCHA CHAMELEON, Mewgenics, SAROS, The Blood of Dawnwalker и Valheim, представленные в нескольких категориях.
Обратите внимание: шорт-лист в главной категории «Лучшая игра года» (Ultimate Game of the Year) будет объявлен только в понедельник, 26 октября; в этот же день начнётся голосование в данной номинации. На церемонии награждения также будут объявлены победители, выбранные профессиональным жюри, в том числе в категориях «Прорыв года» (Breakthrough Award) и «Выбор критиков» (Critics’ Choice Award).
Список номинаций
Лучший звуковой дизайн
- Big Walk
- Marathon
- Onimusha: Way of the Sword
- Rhythm Heaven Groove
- SAROS
- STAR WARS: Galactic Racer
Лучшая игра в раннем доступе
- Dead as Disco
- MENACE
- skate.
- Slay the Spire 2
- Subnautica 2
- WARDOGS
Лучшая игровая адаптация
- Devil May Cry (2-й сезон)
- Exit 8
- Fallout (2-й сезон)
- Iron Lung
- Mortal Kombat II
- Resident Evil
Лучшее дополнение к игре
- Cult of the Lamb: Woolhaven
- DAVE THE DIVER — In the Jungle Content Pack
- DOOM: The Dark Ages | Revelations
- Quake: Dawn of the Machine
- The Alters: Last Variable
- World of Warcraft: Midnight
Лучший игровой трейлер
- Battlefield 6 x Top Gun: Carrier Strike (кинематографический трейлер)
- Big Walk — анонс даты выхода
- Cairn — релизный трейлер
- MOUSE: P.I. For Hire | Официальный трейлер к выходу игры
- Prove You're Human — анонсирующий трейлер
- Resident Evil Requiem — у зла всегда было имя
Лучшее игровое оборудование
- Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE
- Razer Viper V4 Pro
- Secretlab ATLAS
- Sony INZONE M10S II
- Steam Controller
- Turtle Beach Stealth Pro II
Лучшая инди-игра
- Big Walk
- Denshattack!
- Esoteric Ebb
- Mixtape
- Mouse: P.I. for Hire
- Order of the Sinking Star
- REANIMAL
- Sovereign Tower
- Titanium Court
- Valheim
Лучшая инди-игра (самостоятельное издание)
- Cairn
- Fields of Mistria
- MECCHA CHAMELEON
- Mewgenics
- Mina the Hollower
- Perfect Tides: Station to Station
- Phonopolis
- Rhythm Doctor
- The Incident at Galley House
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
Лучшая главная роль
- Аарон Пол — Роберт Робертсон III, Dispatch
- Анджела Сант-Альбано — Грейс Эшкрофт, Resident Evil Requiem
- Анна Деметриу — София, Resonance: A Plague Tale Legacy
- Лиам Макинтайр — Росомаха, Marvel's Wolverine
- Патрик Гибсон — Джеймс Бонд, 007 First Light
- Уилл де Рензи-Мартин — Коэн, The Blood of Dawnwalker
Лучшая роль второго плана
- Фрэнки Кевич — Зои де Вера, CONTROL Resonant
- Грейс Сейф — Диана, PRAGMATA
- Ленни Джеймс — Джон Гринуэй, 007 First Light
- Терри О’Куинн — Ричард, SILENT HILL: Townfall
- Трой Бейкер — Натаниэль Эссекс, Marvel's Wolverine
- Вик Майклис — Руна Бласк, STAR WARS Zero Company
Лучшая многопользовательская игра
- ARC Raiders
- Big Walk
- Marathon
- MARVEL Tōkon: Fighting Souls
- MECCHA CHAMELEON
- Valheim
Лучший ремейк / ремастер
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- Gothic 1 Remake
- METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2
- Star Fox
- The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered
- Trails in the Sky 2nd Chapter
Лучший саундтрек
- 007 First Light
- Crimson Desert
- Dispatch
- Lumines Arise
- Mewgenics
- Mixtape
Лучшее повествование
- 007 First Light
- Dispatch
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- SILENT HILL: Townfall
- The Blood of Dawnwalker
- ZERO PARADES: For Dead Spies
Лучший визуальный стиль
- CONTROL Resonant
- Forza Horizon 6
- Orbitals
- Phonopolis
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- SAROS
Самая ожидаемая игра
- Alien: Isolation 2
- ANANTA
- Black Myth: Zhong Kui
- EXODUS
- Fable
- FINAL FANTASY VII REVELATION
- God of War Laufey
- Intergalactic: The Heretic Prophet
- KINGDOM HEARTS IV
- METRO 2039
- NO LAW
- Persona 6
- Resident Evil Veronica
- STRANGER THAN HEAVEN
- Stuntman: Hollywood
- The Expanse: Osiris Reborn
- The Witcher 4
- Tides of Annihilation
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Total War: WARHAMMER 40,000
Игра, в которую продолжают играть (мобильные платформы)
- Balatro
- Genshin Impact
- Honkai: Star Rail
- MARVEL SNAP
- MONOPOLY GO! NTE: Neverness to Everness
- Old School RuneScape
- Pokémon GO
- Roblox
- Sky: Children of the Light
- Tom Clancy's Rainbow Six Mobile
- Wuthering Waves
Игра, в которую продолжают играть (ПК и консоли)
- Apex Legends
- Fortnite
- GTA Online
- HELLDIVERS 2
- HITMAN World of Assassination
- Minecraft
- No Man's Sky
- Palworld
- The Elder Scrolls Online
- Warframe
- World of Warcraft
- Call of Duty: Warzone
Студия года
- CAPCOM
- Frogwares
- House House
- IO Interactive
- Nintendo EPD
- SQUARE ENIX
Игра года для ПК
- Big Walk
- Crimson Desert
- Escape from Tarkov
- Esoteric Ebb
- MECCHA CHAMELEON
- Mewgenics
- Order of the Sinking Star
- STAR WARS Zero Company
- The Blood of Dawnwalker
- Valheim
Игра года для консолей
- 007 First Light
- Fire Emblem: Fortune's Weave
- Forza Horizon 6
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nioh 3
- Onimusha: Way of the Sword
- Pokémon Pokopia
- PRAGMATA
- Resident Evil Requiem
- SAROS
Главная игра года (Ultimate Game of the Year)
- Номинанты будут объявлены в понедельник, 26 октября, когда начнется голосование.
Победителей в дополнительных категориях определит жюри, состоящее из журналистов таких изданий и проектов, как Gamesradar+, PC Gamer, Future Games Show, Edge, Knowledge и Retro Gamer, а также из проверенных внештатных авторов и создателей контента, сотрудничающих с Future. Имена этих победителей будут объявлены во время церемонии.
- Награда по выбору стримеров (Streamers’ Choice Award)
- Награда за прорыв года (Breakthrough Award)
- Награда по выбору критиков (Critics’ Choice Award)