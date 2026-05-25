Пасхалки к Флемингу и ретроиграм: раскрыт полный список трофеев шпионского экшена 007 First Light

Шпионский экшен 007: First Light от IO Interactive — это не просто возвращение Джеймса Бонда в гейминг после 10 лет затишья, а масштабный трибьют всей 60-летней истории британского секретного агента.
Список трофеев, опубликованный PowerPyx, подтверждает, что игра пропитана ностальгией. Разработчики зашили в ачивки десятки отсылок к фильмам, книгам Яна Флеминга и даже ретроклассике эпохи PS2 вроде Agent Under Fire.
Каждое достижение содержит понятную фанатам цитату или намек. Некоторые отсылки узнаются мгновенно: например, «From Malta with Love» («Из Мальты с любовью») — очевидный намек на знаменитый фильм «Из России с любовью», а «Shake not stirred» («Взболтать, не смешивать») — ироничная интерпретация легендарной фразы о любимом мартини Бонда.
Другие трофеи предлагают более тонкие и завуалированные цитаты, рассчитанные на преданных ценителей кинофраншизы. К ним относятся «The Writing is on the Wall» — трибьют песне Сэма Смита для фильма «Спектр», и «You Know My Name» — явная отсылка к треку Криса Корнелла из «Казино Рояль».
Атмосферу шпионского кино подчеркнет полноценная начальная заставка с оригинальной темой от Ланы Дель Рей. Студия IO Interactive явно подошла к первоисточнику с максимальным уважением. Для преданных фанатов агента 007 охота за платиновым трофеем станет отличным ностальгическим путешествием.
Релиз 007: First Light состоится 27 мая 2026 года на ПК и консолях.
не понимаю хайп вокруг этой игры, франшиза так себе, ГГ вообще на Бонда не похож, какой то американской внешности простачек, на британца вообще не тянет, геймплейные ролики не впечатлили, по интервью разработчиков нас еще и повестка ждет, денову прикрутили в последний момент, ну и велика вероятность что это рескин хитмана, ну чё удачи им с такими вводными
Угу... на релизе увидим. А то может и падение.