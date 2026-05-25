Пасхалки к Флемингу и ретроиграм: раскрыт полный список трофеев шпионского экшена 007 First Light

Шпионский экшен 007: First Light от IO Interactive — это не просто возвращение Джеймса Бонда в гейминг после 10 лет затишья, а масштабный трибьют всей 60-летней истории британского секретного агента.

Список трофеев, опубликованный PowerPyx, подтверждает, что игра пропитана ностальгией. Разработчики зашили в ачивки десятки отсылок к фильмам, книгам Яна Флеминга и даже ретроклассике эпохи PS2 вроде Agent Under Fire.

Каждое достижение содержит понятную фанатам цитату или намек. Некоторые отсылки узнаются мгновенно: например, «From Malta with Love» («Из Мальты с любовью») — очевидный намек на знаменитый фильм «Из России с любовью», а «Shake not stirred» («Взболтать, не смешивать») — ироничная интерпретация легендарной фразы о любимом мартини Бонда.

Другие трофеи предлагают более тонкие и завуалированные цитаты, рассчитанные на преданных ценителей кинофраншизы. К ним относятся «The Writing is on the Wall» — трибьют песне Сэма Смита для фильма «Спектр», и «You Know My Name» — явная отсылка к треку Криса Корнелла из «Казино Рояль».

Атмосферу шпионского кино подчеркнет полноценная начальная заставка с оригинальной темой от Ланы Дель Рей. Студия IO Interactive явно подошла к первоисточнику с максимальным уважением. Для преданных фанатов агента 007 охота за платиновым трофеем станет отличным ностальгическим путешествием.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая 2026 года на ПК и консолях.