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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 658 оценок

Патч 1.0.6 для 007 First Light улучшил стабильность на ПК

Gruz_ Gruz_

Студия IO Interactive выпустила небольшое техническое обновление 1.0.6 для своего нового шпионского экшена 007 First Light. Этот патч направлен исключительно на исправление ошибок и улучшение стабильности, поэтому ожидать серьезных графических нововведений вроде трассировки путей (Path Tracing) на ПК в данном релизе не стоит.

Одним из главных исправлений стало устранение проблемы с запуском игры на ПК с гибридной графикой. Раньше система могла ошибочно выбрать встроенный видеочип вместо мощной дискретной видеокарты, из-за чего игра попросту не запускалась. Теперь эта ошибка полностью устранена.

Дополнительно была исправлена работа HDR — теперь пользовательские параметры экрана сохраняются и не сбрасываются к базовым при перезапуске. Также оптимизация видеопамяти снизила нагрузку на GPU, исключив вылеты из-за ошибок Out-of-Memory. Наконец, разработчики устранили критический сбой в миссии «За Англию» на чекпоинте «Last Stand», где игра зависала при взрыве объектов шпионской «Ручкой-ракетой».

Обновления 5
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Комментарии:  10
Ваш комментарий
kotasha
поэтому ожидать серьезных графических нововведений вроде трассировки путей (Path Tracing) на ПК в данном релизе не стоит.

Пустая трата времени ресурсов, для полторы землекопов у которых есть 5090.

5
R01Adil

Вот теперь нужно было взламывать , надеюсь black flag не сразу взломают, а после того, как выпустят несколько патчей

3
spaMER_ID

6й патч и только сейчас они поправили самый ранний баг!

1