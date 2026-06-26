Патч 1.0.6 для 007 First Light улучшил стабильность на ПК

Студия IO Interactive выпустила небольшое техническое обновление 1.0.6 для своего нового шпионского экшена 007 First Light. Этот патч направлен исключительно на исправление ошибок и улучшение стабильности, поэтому ожидать серьезных графических нововведений вроде трассировки путей (Path Tracing) на ПК в данном релизе не стоит.

Одним из главных исправлений стало устранение проблемы с запуском игры на ПК с гибридной графикой. Раньше система могла ошибочно выбрать встроенный видеочип вместо мощной дискретной видеокарты, из-за чего игра попросту не запускалась. Теперь эта ошибка полностью устранена.

Дополнительно была исправлена работа HDR — теперь пользовательские параметры экрана сохраняются и не сбрасываются к базовым при перезапуске. Также оптимизация видеопамяти снизила нагрузку на GPU, исключив вылеты из-за ошибок Out-of-Memory. Наконец, разработчики устранили критический сбой в миссии «За Англию» на чекпоинте «Last Stand», где игра зависала при взрыве объектов шпионской «Ручкой-ракетой».