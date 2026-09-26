Патч 1.2.2 для 007 First Light улучшает визуальную составляющую и производительность при использовании трассировки путей

Студия IO Interactive выпустила обновление 1.2.2 для игры 007 First Light, которое привносит ряд улучшений графики и производительности в режиме трассировки путей.

Патч 1.2.2 добавляет опцию включения рекомендуемых настроек по умолчанию для более плавного игрового процесса. При использовании этих настроек можно ожидать частоту кадров около 60 FPS на видеокарте RTX 5070 в разрешении 1080p и около 60 FPS на RTX 5080 в разрешении 1440p (показатели могут варьироваться в зависимости от миссии и контрольной точки).

Обновление 1.2.2 повышает производительность трассировки путей в нескольких игровых сценах, включая вступительный эпизод с поездкой на автомобиле, локацию отеля и сцену погони (на видеокартах высокого класса).

Также обновление устраняет проблему резкого падения частоты кадров на RTX 5070. В локации «Гала-вечер» FPS мог падать до 5–10 кадров в секунду при взгляде на толпу. Аналогичная проблема возникала при приближении камеры в кат-сцене «Smoking Gun». Обе ошибки были исправлены.

Кроме того, обновление устраняет сильные «фризы» (рывки изображения), возникавшие при запуске онлайн-миссий типа «Эскалация» (Escalations) с включённой трассировкой путей.

Патч 1.2.2 также исправляет множество визуальных дефектов, возникавших при использовании трассировки путей — проблем, с которыми некоторые игроки могли сталкиваться ранее.