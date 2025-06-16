Патрик Гибсон рассказал, что работал над видеоигрой - фанаты уверены, что он сыграл Джеймса Бонда в 007 First Light

Патрик Гибсон, известный по роли молодого Декстера в приквеле сериала, подтвердил участие в разработке видеоигры. Хотя актёр не назвал конкретного проекта, косвенно указал на студию в Лондоне и работу с захватом движений — все это наводит на мысль о 007 First Light от IO Interactive.
Фанаты давно связывают Гибсона с ролью молодого Джеймса Бонда в этой игре. В 007 First Light главного героя сделали моложе, чтобы привлечь более молодую аудиторию, чем у классической франшизы. Ранее актёр не раз играл молодые версии знаменитых персонажей, что усиливает вероятность его причастности к проекту.
«Я только что вышел из костюма с точками для захвата движений», — рассказал Гибсон, подтверждая работу в игровом процессе. В сочетании с расположением студии IO Interactive неподалёку от Лондона эта информация выглядит убедительно.
Мне он c таким страшным носом напоминает на Джозефа Левитта загримированного:
Ничего общего. Дрейк на минималках - мб
Больше на Круза похож
сосунок дрейк)
понятно теперь какой типаж будет в новой экранизации, умно решили подождать реакцию на игру, как будто это им поможет с кастингом
Норм внешка, ближе к финалу игры станет более каноничным.