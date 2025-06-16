ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007: First Light 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.5 122 оценки

Патрик Гибсон рассказал, что работал над видеоигрой - фанаты уверены, что он сыграл Джеймса Бонда в 007 First Light

butcher69 butcher69

Патрик Гибсон, известный по роли молодого Декстера в приквеле сериала, подтвердил участие в разработке видеоигры. Хотя актёр не назвал конкретного проекта, косвенно указал на студию в Лондоне и работу с захватом движений — все это наводит на мысль о 007 First Light от IO Interactive.

Фанаты давно связывают Гибсона с ролью молодого Джеймса Бонда в этой игре. В 007 First Light главного героя сделали моложе, чтобы привлечь более молодую аудиторию, чем у классической франшизы. Ранее актёр не раз играл молодые версии знаменитых персонажей, что усиливает вероятность его причастности к проекту.

«Я только что вышел из костюма с точками для захвата движений», — рассказал Гибсон, подтверждая работу в игровом процессе. В сочетании с расположением студии IO Interactive неподалёку от Лондона эта информация выглядит убедительно.

12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ka27

Мне он c таким страшным носом напоминает на Джозефа Левитта загримированного:

6
HellowRainbow

Ничего общего. Дрейк на минималках - мб

1
James16rus

Больше на Круза похож

1
Властелин Сосцов HellowRainbow

сосунок дрейк)

Властелин Сосцов

понятно теперь какой типаж будет в новой экранизации, умно решили подождать реакцию на игру, как будто это им поможет с кастингом

AlexFoRestor

Норм внешка, ближе к финалу игры станет более каноничным.